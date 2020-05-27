疫情影响多国政局 经济复苏措施受关注

在新冠肺炎疫情影响下，一些国家选举推迟。分析人士表示，疫情后各国经济重启政策是否得当，将对政局有关键影响。

疫情令美国大选复杂化

疫情不仅冲击了美国大选前的备战进程，令选情复杂化，而且还令美国财政和就业市场压力骤增。是否能处理好这些经济难题，将在一定程度上影响美国选情。

美国总统特朗普25日在推特上表示，坚持8月底在北卡罗来纳州的夏洛特举办共和党全国代表大会。但北卡罗来纳州至今仍处在封闭状态，无法保证8月底能重新开放约5万人的集会。特朗普要求该州民主党籍州长库珀立即回答这个问题，否则将更换大会地点，并威胁带走大会创造的工作机会和经济发展机会。

特朗普说，花了数百万美元筹备的共和党全国代表大会，若遭到民主党籍州长阻拦而无法举办，那么他认为应该另寻地点以确保大会顺利举行。

此外，民主党全国代表大会已经推迟至8月召开。分析人士认为，这将对民主党备战大选产生一定影响。

迅速蔓延的新冠肺炎疫情已打断美国总统选举进程。目前，多州将民主党总统预选和州党代表选举等推迟到6月份举行。如何做好防疫工作，成为美国两党皆需面对的问题。

值得注意的是，疫情期间美国财政赤字和失业率大幅攀升，如何处理好经济难题也成为大选关键。

美国白宫经济顾问凯文·哈塞特日前公开表示，美国5月份失业率可能将达20%，预计6月份失业率将更高。

哈塞特对媒体表示，美国失业率在今年11月大选前仍可能保持两位数，需要一段时间才能下降，且美国不可能在9月或10月前恢复到充分就业状态。哈塞特说，特朗普正在考虑“下一阶段经济刺激方案的所有可能性”。

美国财政部最新数据显示，疫情造成政府支出上升收入下降，美国4月份财政预算赤字升至创纪录的7380亿美元。

2020财年（2019年10月1日至2020年9月30日）迄今美国预算赤字已攀升至1.481万亿美元。美国独立研究机构联邦预算问责委员会预计，到2020财年结束时，美国本财年预算赤字将超过3.8万亿美元。

欧洲多国执政党支持率攀升

在严峻的疫情下，欧洲各国民众普遍对领导人寄予厚望。相关民调数据显示，欧洲一些国家领导人的支持率攀升。然而，是否能延续执政还要靠重启经济的措施。

意大利总理孔特在疫情发生前支持率下滑至不足30%，但在疫情肆虐期间孔特的支持率一度升至70%。最新民调显示，目前孔特的支持率为59%，意大利民众对政府的满意度为58%。

德国总理默克尔在新冠肺炎疫情发生后迅速组织展开防疫行动，取得令人瞩目的抗疫成果，受到公众的肯定和赞誉，支持率上升。

英国在疫情初期的防疫计划杂乱无章，抗疫成果与德国相比可谓相差甚远，但英国首相约翰逊的民调支持率也出现上升。

不过，有专家表示，这种由危机事件推升的支持率不会持久，通常会回到重大危机发生前的水平。

法国政局方面出现一些变化，因为17名议员退出执政党，法国总统马克龙领导的执政党上周失去议会多数席位。

分析人士表示，最新的变化会使马克龙的努力复杂化。马克龙知道新冠疫情及造成的经济后果意味着，他在两年后连任的前景不容乐观。

此外，有些国家如波兰和塞尔维亚，受疫情影响都推迟了大选时间，给选举结果带来更大的不确定性。

日本弥漫担忧情绪

刚刚解除全国紧急状态的日本，则陷入领导人支持率下滑和后续经济措施乏力的困境。

日本首相安倍晋三25日宣布解除在全国范围实施的紧急状态。最新民调显示，安倍的支持率已跌至29%的低点。

民调显示，57%的受访民众对安倍的疫情应对措施表示不认同，30%的受访民众对安倍的疫情应对措施表示支持。检测不足以及政府的支持经济策略受到批评。

日本经济今年一季度陷入衰退，分析师预计二季度日本经济将进一步萎缩22%。有报道说，疫情带来的影响正迫使日本政府增加债务为庞大的支出计划融资。

4月，日本央行连续第二个月扩大货币刺激措施规模，并承诺无限量购债以将借款成本维持在零。

日本央行行长黑田东彦26日表示，即使疫情受到控制，生活方式也难以回归到疫情之前，因为这场疫情对全球旅游和服务业的打击可能会持续下去。

许多分析师预期，未来几年日本将为疫情的后续效应所苦，通胀率仍难以接近日本央行设定的2%目标。

(责编：李栋、值班)