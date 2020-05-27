新加坡今年经济增长预测下调为下降4%至7%

据外媒报道，由于新冠肺炎疫情持续，新加坡26日将今年经济增长预测下调至萎缩4%至7%。有媒体称这将是新加坡最严重的经济衰退。
据新加坡媒体报道，新加坡贸工部26日发布的数据显示，经季节性调整后，2020年第一季度新加坡经济同比下降0.7%，环比下降4.7%。新加坡将2020年经济增长预测下调至下降4%至7%。
新加坡贸工部认为，自3月以来，新加坡经济形势进一步恶化，新冠肺炎疫情持续时间与严重程度，以及全球经济和新加坡经济复苏前景仍然不明。此外，外部需求前景恶化，新加坡的封闭措施也将冲击经济。据此，新加坡进一步下调全年经济增长预测，从3月预测的下降1%至4%，下调为下降4%至7%。
新加坡贸工部表示，全球经济充满不确定性，美国及欧元区等主要经济体可能会出现新一波感染，经济活动可能进一步被打乱。如果再度实施封城等限制措施，经济低迷情况可能更为严重，持续时间也可能长于预期。
新加坡政府26日宣布将推出第四轮总额330亿新加坡元的经济援助措施。自疫情发生以来，新加坡推出的4轮经济援助总额已接近1000亿新加坡元。
新加坡累计确诊新冠肺炎病例超过3万。为防止疫情进一步扩大，新加坡自4月7日起实施阻断措施。新加坡政府表示，阻断措施将从6月1日起结束，之后将分三个阶段恢复经济活动。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】