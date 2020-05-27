新加坡今年经济增长预测下调为下降4%至7%

据外媒报道，由于新冠肺炎疫情持续，新加坡26日将今年经济增长预测下调至萎缩4%至7%。有媒体称这将是新加坡最严重的经济衰退。

据新加坡媒体报道，新加坡贸工部26日发布的数据显示，经季节性调整后，2020年第一季度新加坡经济同比下降0.7%，环比下降4.7%。新加坡将2020年经济增长预测下调至下降4%至7%。

新加坡贸工部认为，自3月以来，新加坡经济形势进一步恶化，新冠肺炎疫情持续时间与严重程度，以及全球经济和新加坡经济复苏前景仍然不明。此外，外部需求前景恶化，新加坡的封闭措施也将冲击经济。据此，新加坡进一步下调全年经济增长预测，从3月预测的下降1%至4%，下调为下降4%至7%。

新加坡贸工部表示，全球经济充满不确定性，美国及欧元区等主要经济体可能会出现新一波感染，经济活动可能进一步被打乱。如果再度实施封城等限制措施，经济低迷情况可能更为严重，持续时间也可能长于预期。

新加坡政府26日宣布将推出第四轮总额330亿新加坡元的经济援助措施。自疫情发生以来，新加坡推出的4轮经济援助总额已接近1000亿新加坡元。

新加坡累计确诊新冠肺炎病例超过3万。为防止疫情进一步扩大，新加坡自4月7日起实施阻断措施。新加坡政府表示，阻断措施将从6月1日起结束，之后将分三个阶段恢复经济活动。

(责编：李栋、值班)