广西14229个建制村全部实现通客车 提前完成目标任务

人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰） 5月25日，随着车牌号为“桂M25191”的中型普通客车缓缓驶出河池市环江毛南族自治县川山镇下荣村，广西壮族自治区14229个建制村全部实现通客车，提前完成交通运输部要求2020年9月底前实现具备条件的建制村全部通客车的目标任务，为打赢交通脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供坚强运输保障。

记者从交通运输部获悉，近年来，广西壮族自治区交通运输厅聚焦重点任务，攻坚克难，进一步压实主体责任，强力推进建制村通客车工作落地落实。广西成立了建制村通客车工作攻坚领导小组，由自治区政府副主席费志荣担任组长，自治区交通运输厅厅长陈鸿起和自治区政府副秘书长黄植建、河池市市长唐云舒担任副组长。4月28日至5月16日，自治区建制村通客车工作攻坚领导小组派出指导组、督战队赴河池开展首轮督导工作。5月15日至16日，陈鸿起率队到河池市环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、宜州区等未通客车建制村进行督战。

据了解，小康路上决不能让任何一个地方因交通而掉队。今年以来，广西以“四建一通”工程为抓手，优先安排实施未通客车建制村公路窄路基路面拓宽、公路安全生命防护工程，做好客车通行线路沿途危桥改造，为农村客运安全运行提供基础设施安全保障。同时，广西采取“以奖代补”方式支持建制村通客车工作，按每开通一个建制村通客车补助5万元的标准给予补助，建立“月通报、季调度”的建制村通客车工作制度，及时研究解决存在问题。

建制村100%通客车后，广西要求各市县要充分利用好农村客运成品油价格补助资金，落实地方政府发展农村客运主体责任，建立农村客运发展长效机制，提前谋划农村客运开通以后可持续发展的举措、监管措施，确保农村客运真通稳通，服务乡村振兴、新农村建设、小康社会建设。

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