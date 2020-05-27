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孟凡利代表：布局“新基建” 力争2022年建成世界工业互联网之都

2020年05月27日09:03  来源：人民网
 
孟凡利代表：布局“新基建” 力争2022年建成世界工业互联网之都

人民网北京5月27日电 （田虎）近日，全国人大代表、青岛市市长孟凡利接受了人民网记者专访。孟凡利表示，2020年政府工作报告可操作性很强，尤其是在“新基建”方面的部署，而发展工业互联网，打造世界工业互联网之都，是青岛的重大历史性机遇。

发展工业互联网青岛有优势

2020年政府工作报告中提出：“发展工业互联网，推进智能制造”。对此，孟凡利表示，发展工业互联网，打造世界工业互联网之都，是青岛的重大历史性机遇。青岛在发展工业互联网方面，有基础、有条件、有优势。一是拥有良好的产业基础。青岛工业基础雄厚、门类齐全、结构完备。特别是近年来大力实施促进更多产业和行业过百亿元千亿元的“双百千”行动和“一业一策”计划，现代化产业体系加快形成。二是拥有较好的网络基础。青岛是“宽带中国”示范城市、国家下一代互联网示范城市，是首批5G试点城市，建成了5G基站1万个，开通数量全国第8。目前青岛两化融合指数达到83，居山东省第一。

同时，孟凡利指出，青岛工业互联网在国内起步较早，2015年就出台方案进行布局。经过近年来的发展，累计获批国家级工业互联网项目24个，智能制造类项目15个，拥有海尔空调胶州互联工厂等81个数字车间。此外，青岛拥有一批有影响力的工业互联网平台。海尔卡奥斯位居首批跨行业跨领域工业互联网平台全国首位，目前已赋能15个行业物联生态，覆盖60个细分行业，聚集3.4亿用户资源和390多万家生态资源。服装定制领域的酷特C2M平台，能够实现个性化产品的规模化生产、产成品的直销与配送，已成为分享价值和融合跨境电商直销、智能工厂定制与智慧物流配送的工业互联网平台。

超前谋划“新基建”项目建设

2020年政府工作报告中提出，加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。

孟凡利表示，近年来，青岛超前谋划、加快布局，加快推进“新基建”项目建设。其中，在新能源汽车充电桩方面，建成充电桩1.9万个，车桩比为3.5:1。城际高铁和轨道交通方面，目前青岛市境内铁路11条，总里程576公里，其中高铁292公里。运营地铁线路4条，通车里程超过170公里。重大科技基础设施方面，“科学”号海洋科学综合考察船是目前全省唯一的国家级大科学装置。重大创新平台方面，国家海洋试点实验室、中科院海洋大科学研究中心、国家高速列车技术创新中心、国家深海基地等一批国家级科技创新平台加快建设。全市拥有国家发改委批复的国家工程研究中心6家、国家地方联合工程研究中心27家、国家企业技术中心41家，科技部批复的国家重点实验室9家、国家工程技术研究中心10家。

力争2022年建成世界工业互联网之都

对于未来青岛将如何推进“新基建”建设，孟凡利表示，将落实政府工作报告部署，把握全球新一轮信息技术变革趋势，抢抓“新基建”为疫情后产业复苏升级带来的重要机遇，加快推进信息、融合、创新基础设施“三大建设行动”。

孟凡利表示，要加快推进5G建设发展，今年再建设5G基站1.5万个，同时深化5G融合应用，形成全国领先兼具青岛特色的“5G+”融合创新产业集群。推广工业互联网应用，发挥好海尔卡奥斯等平台作用，加快推动企业上云用平台。大力发展人工智能，建设一批高水平人工智能超算平台，支撑人工智能基础研究与重大应用需求，推动智慧云脑建设。优化大数据中心建设，依托12个已建规模以上数据中心，提高大数据中心存储能力，提升数据服务水平。

孟凡利提出，要坚持合理配置、适度超前，科学布局新能源汽车充电桩和加氢站。推动城际高速铁路和城际轨道交通快速发展，更好服务胶东经济圈交通一体化发展。打造重大科技基础设施群，积极争取海洋生态模拟系统等重大项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施规划。

同时，据孟凡利透露，目前，青岛已出台《打造世界工业互联网之都规划方案》以及《青岛市工业互联网三年攻坚实施方案（2020-2022年）》，力争到2022年，建成核心要素齐全、融合应用引领、产业生态活跃的世界工业互联网之都。

(责编：田虎、连品洁)
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