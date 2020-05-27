国家统计局：4月份工业企业利润状况显著改善

人民网北京5月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比1—3月份收窄9.3个百分点。4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，4月份工业企业利润主要有以下特点：

一是生产销售增速均由负转正。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，3月份为下降1.1%；工业企业营业收入同比增长5.1%，3月份为下降11.1%。规模扩张效益有所显现。

二是八成行业利润改善，半数以上行业利润实现增长。4月份，41个工业大类行业中，33个行业利润增速比3月份加快或降幅收窄，其中23个行业利润实现增长，比3月份增加15个。如仪器仪表、通用设备、食品制造、金属制品行业，4月份利润分别增长60.4%、39.4%、30.6%和17.8%，3月份利润则分别下降15.1%、22.1%、16.4%和25.1%。

三是汽车、专用设备、电气机械、电子等重点行业改善明显。4月份，复工复产继续推进、相关扶持政策效果持续显现，汽车、专用设备、电气机械、电子等行业市场需求明显好转，订单量逐步增加，利润明显回暖。4月份，汽车行业利润同比增长29.5%，3月份为下降80.4%；专用设备行业利润增长87.5%，3月份为下降20.5%；电气机械行业利润增长33.9%，3月份为下降28.6%；电子行业利润增长85.1%，增速比3月份加快65.6个百分点。上述4个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比3月份回升19.7个百分点。

四是高技术制造业和工业战新产业利润大幅回升。4月份，高技术制造业利润同比增长55.7%，增速比3月份大幅加快55.2个百分点；工业战略性新兴产业利润由3月份下降9.1%转为4月份增长38.8%。

此外，4月份利润明显改善一定程度上也与当月投资收益大幅增加、同期基数偏低有关。

朱虹表示，虽然4月份规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抓好常态化疫情防控的同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。

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