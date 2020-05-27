4月份规上工业企业利润降幅比上月收窄30.6%

人民网北京5月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比1—3月份收窄9.3个百分点。4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，经济社会秩序进一步恢复，工业企业产销加快，利润状况显著改善，4月份，工业企业利润降幅大幅收窄。但是1—4月份累计看，工业利润降幅依然明显，企业盈利形势仍不容乐观。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抓好常态化疫情防控的同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。

以下为各项分类数据：

1—4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3046.3亿元，同比下降46.0%；股份制企业实现利润总额9249.0亿元，下降26.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3121.3亿元，下降28.8%；私营企业实现利润总额3920.1亿元，下降17.2%。

1—4月份，采矿业实现利润总额1110.1亿元，同比下降35.2%；制造业实现利润总额10269.5亿元，下降26.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1218.3亿元，下降24.3%。

1—4月份，在41个工业大类行业中，5个行业利润总额同比增加，36个行业减少。主要行业利润情况如下：烟草制品业利润总额同比增长22.6%，农副食品加工业增长20.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降60.4%，石油和天然气开采业下降56.4%，汽车制造业下降52.1%，化学原料和化学制品制造业下降48.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降40.3%，煤炭开采和洗选业下降27.0%，电力、热力生产和供应业下降27.0%，电气机械和器材制造业下降22.9%，纺织业下降19.8%，非金属矿物制品业下降19.7%，通用设备制造业下降17.6%，专用设备制造业下降3.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

1—4月份，规模以上工业企业实现营业收入28.31万亿元，同比下降9.9%；发生营业成本24.04万亿元，下降9.1%；营业收入利润率为4.45%，同比降低1.07个百分点。

4月末，规模以上工业企业资产总计117.69万亿元，同比增长6.3%；负债合计66.80万亿元，增长6.2%；所有者权益合计50.89万亿元，增长6.4%；资产负债率为56.8%，同比持平。

4月末，规模以上工业企业应收账款14.43万亿元，同比增长9.9%；产成品存货44277.2亿元，增长10.6%。

1—4月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.91元，同比增加0.69元；每百元营业收入中的费用为9.23元，同比增加0.36元。

4月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为73.0元，同比减少13.1元；人均营业收入为119.8万元，同比减少7.4万元；产成品存货周转天数为21.7天，同比增加3.8天；应收账款平均回收期为59.8天，同比增加11.2天。

(责编：杨曦、孙阳)