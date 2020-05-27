贺可嘉：智慧城市代码标识体系为智慧化城市建设提供基础支撑

人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰） 5月26日，中国社会科学院中国城市发展研究会组织召开2020“智慧城市代码标识体系全国生态建设云端研讨会”，与会专家代表围绕智慧城市代码标识体系在新型基础设施建设中的基础作用与创新应用、生态体系建设展开研讨交流。

中国城市发展研究会副理事长贺可嘉表示，智慧城市代码标识体系的底层基于区块链技术，是由中国自主研发、自主分配和管理，具有统一分配规则、分布式存储解析、代码不可篡改的特性的一种标识系统。

贺可嘉表示，智慧城市代码标识体系所使用的MA代码标准已经迅速在我国的医疗卫生、城市管理、道路交通、公安监察、国际交流、国家制度与标准设计、行业发展等多个领域展开了全面的应用与普及。“下一步中国城市发展研究会愿携手各方力量共同建设智慧城市代码标识体系，推动该标识体系在各城市的应用落地，为当地城市智慧化建设提供基础支撑。”

会上，中国城市发展研究会、石家庄常山北明科技股份有限公司、中关村工信二维码技术研究院签署了“共同推进城市代码标识体系建设”的战略合作协议。三方将围绕在推动各地城市申领使用城市代码、推进城市代码在智慧城市实践中的应用、联合各自战略合作力量共同建设“中国智慧城市代码标识产业基地”、联合发起成立“城市代码产业应用研究院”、共同参与“中国智慧城市代码建设发展基金”、联合发起成立“全球城市代码投资联合体”等方面展开积极的合作，从而实现城市内部和城市间各要素的互联互通和数据共享，提升全国智慧城市建设的质量和效果。

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