5G新基建如何建？ 融入百业服务大众助力经济转型升级

今年两会，李克强总理在作政府工作报告时提出，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，“拓展5G应用”位列其中。

这是5G连续第二年被写入政府工作报告之中。自2019年正式商用以来，中国5G部署不断提速。今年政府工作报告强调拓展5G应用，意味着在建网的同时，加快应用成为5G商用的另一重点任务。

部长通道上，工业和信息化部部长苗圩为5G应用场景亲自做起了推广。不难发现，今年两会上，代表委员在提案议案中，对用好5G饱含期待。

换挡提速 加快5G新基建

中国5G自去年6月商用以来，网络发展不断提速。工信部数据显示，目前我国累计建成5G基站19.8个，5G用户累计已超3600万。据中国信通院测算，到2020年底，5G新建基站将超过50万个，用户将突破1亿。

据了解，今年3月，工信部针对5G发展发布重磅文件——《关于推动5G加快发展的通知》，要求全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。这可以说是今年促进5G发展的“纲领”性文件，为产业发展指明了方向，引起了广泛关注。

提速5G网络建设，拓展5G应用场景，成为两会代表委员们的共识。

全国人大代表、中国移动董事长杨杰认为，此次新冠肺炎疫情防控中，5G在疫情监测、病毒溯源、人员追踪等方面提供了有力支撑，带来基础设施、社会治理、传统产业、企业管理、生活消费五个方面数字化进程的“换挡提速”。

全国人大代表、美的集团家用空调创新中心主任李金波建议，加快5G建设，为企业、设备、人员的快速高效连接提供高速通道；加速推动工业互联网平台建设，形成互联互通的平台生态，夯实新基建基础。

产业融合 推动社会数字化进程

5G领衔新基建，作为最根本的通信基础设施，能够为大数据中心、人工智能、工业互联网等其他基础设施提供重要的网络支撑，这些技术之间的互相补充，能够促进数字科技快速赋能给各行各业，是数字经济的重要载体。

杨杰认为，过去40年，我国实现了移动通信技术在消费侧的全面普及，推动了移动互联网产业的蓬勃发展，并深刻改变了人们的生活方式。如今，5G超大带宽、超广连接、超低时延三大特性推动移动通信技术开启了从消费侧向生产侧全面渗透的进程。5G将成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石，其影响力已远远超出信息通信行业范畴。

工业互联网是5G的典型应用，也是新基建的核心要素。去年以来，工信部多次出台文件，力推5G与工业互联网融合发展。两会期间，代表委员们也就此提出许多具体建议。

全国人大代表、海尔集团总裁周云杰建议，结合新基建建设，将5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、工业互联网等创新技术结合起来，提升我国工业互联网的平台能力和科技能力。值得一提的是，这已是周云杰连续第四年对中国工业互联网发展提出建议。

同样关注5G+工业互联网发展的，还有来自向智能化转型的联想。全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆提出，要从加大新基建力度、加强市场政策引导、加快构建应用生态和加速培育复合型人才等四个方面，提升“5G+工业互联网”融合应用能力，从而推动制造业高质量发展。

同时，全社会对于利用5G等新一代信息技术加快数字化、网络化、智能化转型的需求日益旺盛和迫切。

全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军建议，应该把5G的应用场景创新摆在更加重要的位置上。“现阶段如果没有足够的应用场景来拉动的话，我觉得5G的普及速度可能不够快。”

加强合作 释放发展新动能

全球5G商用刚刚起步，我国5G融合应用总体上处于探索期，行业融合正在验证和示范中。5G标准“你中有我，我中有你”，加快5G商用进程仍需各方继续强化合作。

杨杰认为，推动5G深度融入经济社会发展将是一项系统性、复杂性、社会性工程。当前，深入推进5G发展面临着建设运营成本提升、科技创新协同不足、产业融合发展体系不到位等难题，亟待破解。

全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇介绍，5G网络的建站成本高，规模也比4G大2到3倍。总体来看，5G如果要达到4G旗鼓相当的网络覆盖需要建成1000万台5G基站，至少需要2万亿元。他预计，到2020年所有运营商将总共再建大约100万台5G基站，从目前的进度看，距离全面覆盖满足大家的需求，还需要5至8年的时间。

“5G还需要思考如何跟实体经济进行融合”，张云勇认为，现在不少行业还存在“叫好不叫座”这个现象，尤其是跨行业之间没有穿透存在壁垒，所以给5G和其他行业的融合带来很多现实困难，“所以我们也呼吁政策引导有序推动”。

全国政协委员、360公司董事长周鸿祎表示，5G网络的安全问题同样不能忽视。他认为，作为新一代的数字基础设施，5G在赋能发展的同时也将引发新的网络安全风险，其安全性具有基础性和全局性意义。

在周鸿祎看来，网络安全贯穿新基建的战略安全、技术安全、应用安全和运行安全的始终。因此，周鸿祎建议，应当从战略高度审视5G网络安全的重大意义和紧迫性，加强5G安全的顶层设计，制定《国家5G安全战略》。

为进一步加强我国在5G基础设施建设方面的领先优势，充分发挥5G在助力我国经济社会转型升级中的关键作用，杨杰建议，强化5G顶层设计和整体部署，多措并举破解5G成本难题，建立健全5G科技创新体系，鼓励和引导5G服务民生、融入各行各业创新发展，赋能实体经济质量变革、效率变革、动力变革。

(责编：赵超、吕骞)