成平委员：应出台政策法规引导公众优先选择公交出行

人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰） “《交通强国建设纲要》明确提出，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。我国土地资源紧缺，道路扩容速度远远跟不上汽车保有量的增速，绿色出行是必然选择。”5月21日，全国政协委员、交通运输部原安全总监成平接受记者采访时表示，交通运输部一直以来大力推进绿色出行，坚持公共交通优先发展，多措并举治理城市拥堵，助力交通强国建设。
截至2019年年底，我国汽车保有量达2.6亿辆，其中私家车保有量突破2亿辆。成平认为，绿色出行的关键是将理念从“路为车”转向“路为人”，城市或城市周边道路规划设计不能只单纯考虑提升汽车运行速度、增加通行能力，还应充分考虑人员流动需求的分布。
成平建议，政府应制定引导绿色出行评价指标体系和考核办法，建立绿色交通建设星级评价体系（可分区域或出行方式）等，强化绿色出行的政策引导；研究出台小汽车出行需求约束、引导政策，以对冲放松限购带来的拥堵、停车难等城市交通问题。
“公共交通是绿色出行的‘硬核’，是解决城市交通拥堵的主要举措。”成平补充，在优先发展公交的理念下，相关部门应出台政策法规引导公众优先选择公交出行；完善公交专用道、公交优先信号等设施保障公交路权，将公交通勤时间控制在小汽车的1.5倍以内；完善公交与其他出行方式的衔接，做好站点周边步行网络、P+R停车场、B+R自行车停车点等设施建设。
成平建议，利用大数据和人工智能等科技手段，加快智慧公交建设，提升公交线路规划布局水平，优化站点设置，科学调度车辆，发布实时运行信息，进一步提升公交运行准点率。
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