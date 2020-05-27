杨志明:疫情防控与复工复产"双兼顾" 保就业总体形势向好

人民网北京5月27日电 （任妍）今年政府工作报告中，全面强化就业优先十分突出，就业是最大的民生。面对当前严峻复杂的经济形势，千方百计稳定和扩大就业，是重要的民生关切，也是稳住经济基本盘，做好疫情“加试题”的关键之举。

当下就业形式怎么样？如何做好“稳就业”“保就业”工作？近日，人民网财经采访到国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明，他表示，国内外疫情对我国经济造成两次大的冲击，企业复工复产复市复业在逆势而进，当下保就业总体形势持续向好。

杨志明介绍说，目前，已取得重点企业、重点工程、重点项目保就业的阶段性战略成果，随着经济恢复加快、主要经济指标降幅收窄，复工复产复市复业加快，劳动力市场供需正在较快恢复，重点企业、重点项目阶段性大规模用工任务基本完成。餐饮、住宿、商业零售、文化旅游正在恢复，打通“堵点"、补上断点、开拓新点成为保就业主要措施。

“保就业的重点群体是大学生就业、农民工就业。”杨志明表示，从新增就业的结构看，重点是大学生就业，今年职业院校扩招200万人，可将农村初高中毕业生（2019年新增农民工241万人、2018年新增186万人）即通常说的"两后生"基本吸收到职业技术院校里，缓后进入劳动力市场，也为中长期经济走向高质量发展储备高技能人才。

从保就业的存量看，杨志明指出，保农民工复工复产是“重头戏”。据介绍，农民工是我国产业工人的主体，是防疫防控中返城复工最大流动群体，也是城市公共卫生防疫覆盖面最薄弱的群体，农民工在保就业中的规模之大、在劳动报酬中对脱贫的影响之大、在经济恢复中稳岗贡献之大前所未有。

前所未有的冲击孕育了新的就业机会。制造业的自制口罩，建筑业的模块式快建板房，服务业中的无接触快递、送外卖，劳动管理中的零活用工、共享用工等创新迭出，杨志明称，新业态“无中生有”与传统产业“有中出新”交织正在演进。

越是困难时候越需要挖掘自身潜力，越需要用改革来突破难题，越需要化危为机，将短期刺激的政策措施同中长期高质量发展的优化结构结合，为后疫情时代的新发展增加活力和储能。杨志明指出，针对常态化疫情防控情况下出现的新问题和新挑战，如何做好“稳就业”“保就业”工作，提出如下建议：

一、建立各级政府对企业供应链上“补链”和优化布局上“扩链”的专项扶持，财政、金融、就业政策综合发力，所需资金纳入援企政策“总盘子”，以优惠贷款扶持“补链”、以创业政策扶持“扩链”，“双创”扶政政策在特殊时期应有符合时宜的新内容，尤其加大对民营困难企业“补链”稳岗力度。

二、大力救助中小企业，稳住就业主渠道。建议在特殊时期失业压力增大情况下，可扩大参保企业享受返还失业保险金范围，同时根据失业率变化情况动态调整申领标准，部分地区可以根据企业人员规模建立阶梯型返还方案，提高返还比例。给小铺小店小厂以特别救助措施，让小微企业、小店小铺活起来，稳岗员工多起来，充分释放开拓市场缝隙的灵活性。

三、发放困难企业稳定劳动关系基本生活补助。对复工后停产半停产企业还保持劳动关系的失岗职工，采取同级财政、社保、企业“三家抬”办法筹措特别补助金，按城市最低工资水平在半年至一年内发给基本生活补助，特殊时期将稳岗补助与返还失业保险金、就业补助结合起来，尽最大努力将职工稳定在企业。特殊时期对困难企业可将养老、工伤、失业保险从缓缴到6月底延至9月底，特困企业至年底。

四、对失岗职工大规模开展职业新技能培训。应对今年特殊时期，实施2019至2021年三年从失业保险金节余中拿出1000亿元补贴培训5000万职工的行动计划，特殊时期可"寅吃卯粮"、将2021年计划适当提前到2020年，集中资金、集中时间、集中培训，也可举办新技能训练营等多种形式，将数字经济平台经济新职业作为转岗培训内容，探索培训与职业技术教育改革结合起来，在特殊时期提升技能为产业升级、经济高质量发展储能。

五、实施弹性用工、共享用工、灵活用工等方式，发挥人力资源服务机构的链接、桥梁作用，缓解企业稳岗压力、通过共享用工调剂待岗工人到新岗位工作，可跨区域跨企业、按生产线或工种实现规模化共享用工，尤其是利用互联网+来提高技术工人跨企业阶段性配置工作，缓解多年形成的“技工难”，将特殊时期提高人力资源效率与稳定劳动关系结合起来。

杨志明强调指出，防疫中创新发展的新经济、新管理将迎来上升机会。疫情尚未过去，探索尚须深入，稳岗保就业工作是重中之重。通过更有实效的援企稳岗政策，以及企业和劳动者复工后的倍加努力，必将能以新的发展“熨平”疫情带来的冲击。

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