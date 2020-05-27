陆永泉代表：加快沿海地区大通道建设进度

人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰） 江苏是“一带一路”建设、长江经济带发展等国家重大战略沟通联系的重要区域。推进新一轮沿海发展，促进江苏沿海形成陆海内外联动、东西双向互济开放格局，是战略部署、也是必然选择。

“当前江苏支撑服务新一轮沿海发展的基础特别是综合交通运输基础仍存在一些薄弱环节。”在全国人大代表、江苏省交通运输厅厅长陆永泉心里装着一份精准施策、抓实抓细的任务清单。

“上海国际航运中心北翼功能没有得到充分发挥，特别是通州湾长江集装箱新出海口急需加快建设。”陆永泉告诉记者，沿海重点港口承接进出口任务的能力仍需加强，货运铁路、疏港航道、海河联运等集疏运体系还需要进一步强化。沿海地区的大通道建设进度方面也要进一步加快，特别是要在高铁建设上取得关键突破。

陆永泉建议，要将南通港通州湾港区作为上海国际航运中心北翼的核心港区加快建设，打造对外开放新出海口，并进一步加快完善沿海重点港口集疏运体系。“就是规划建设青盐高铁，将现有青盐铁路调整为货运铁路，加快推进新长铁路盐城至海安段复线电化工程，加快建设太仓港区、赣榆港区、滨海港区、大丰港区、吕四港区等铁路专用线，构筑高品质沿海货运铁路通道。”陆永泉解释说，同时需要开通苏南运河至上海港洋山港区的集装箱海河联运航线，批准江苏内河船舶直达江苏沿海港口的特定航区，提升海河联运能力。

“要进一步加强沿海大通道项目建设要素保障，加快已列入规划的通苏嘉甬（南通经苏州、嘉兴至宁波）高铁建设。”在陆永泉看来，江苏存在人口众多、国土开发强度高和交通基础设施多为线性工程难以完全避让生态红线、基本农田的实际情况，建议自然资源部支持江苏省在生态保护红线评估划定时，预留重大交通基础路线走廊，并进一步放宽占用永久基本农田建设项目范围至普通省道和干线航道。他表示，希望有关部门对江苏沿海港口重点建设项目围填海予以政策支持，进一步加快港口基础设施建设。

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