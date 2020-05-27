财政部：国有企业经济1-4月运行仍处于恢复阶段

人民网北京5月27日电 （任妍）日前，财政部公布了2020年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况。数据显示，1-4月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要效益指标同比下降，但营业总收入等指标较1-3月降幅收窄,国有企业经济运行仍处于恢复阶段。

具体数据如下：

一、营业总收入。1-4月，国有企业营业总收入170271.2亿元，同比下降9.2%。（1）中央企业99477.6亿元，同比下降9.2%。（2）地方国有企业70793.6亿元，同比下降9.2%。

二、营业总成本。1-4月，国有企业营业总成本169238.6亿元，同比下降6.2%。（1）中央企业96701.3亿元，同比下降6.4%。（2）地方国有企业72537.3亿元，同比下降5.9%。

三、利润总额。1-4月，国有企业利润总额4120.1亿元，同比下降63.0%。（1）中央企业3628.0亿元，同比下降53.1%。（2）地方国有企业492.1亿元，同比下降85.5%。

四、净利润。1-4月，国有企业税后净利润2105.6亿元，同比下降74.3%，归属于母公司所有者的净利润577.2亿元。（1）中央企业2342.5亿元，同比下降59.5%。（2）地方国有企业-236.9亿元，同比下降109.8%。

五、应交税费。1-4月，国有企业应交税费13976.0亿元，同比下降9.3%。（1）中央企业10286.4亿元，同比下降8.7%。（2）地方国有企业3689.5亿元，同比下降10.9%。

六、成本费用利润率。1-4月，国有企业成本费用利润率2.5%，下降3.8个百分点。（1）中央企业3.8%，下降3.8个百分点。（2）地方国有企业0.7%，下降3.8个百分点。

七、资产负债率。4月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.3个百分点。（1）中央企业67.6%，增长0.1个百分点。（2）地方国有企业62.5%，增长0.5个百分点。

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