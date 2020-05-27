快手与京东零售达成战略合作 快手用户可直接购买京东自营商品

5月27日，快手科技与京东零售集团正式签署战略合作协议。双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作，共同打造短视频直播电商新生态。

根据协议，双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。

这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据悉，今年6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

此外，双方将加强品牌营销能力共建，快手进行主播直播及短视频营销推广，京东零售提供联合营销及履约能力，提升双方品牌核心竞争力。双方还将基于京东零售对购物行为数据以及快手对短视频、直播、直播电商行为数据的理解，共同探索精准营销能力共建。

京东零售集团CEO徐雷表示，零售行业面临消费需求、消费场景越来越多元化的机会和挑战。京东零售拥有国内领先的零售供应链，以优质的商品和服务赢得用户信赖，并致力于通过全面的开放战略驱动零售行业变革。快手是深受数亿用户喜爱的短视频社交平台。双方通过合作，将在更丰富的场景中为消费者提供优质购物体验。

快手科技CEO宿华表示，今年以来，短视频直播电商作为电商行业新业态迎来快速发展。作为日活超3亿的国民级短视频直播平台，快手是直播电商行业最早的探索者与引领者，在用户体量以及直播电商新场景打造上具有领先优势。京东零售作为高品质的电商平台，具有行业领先的供应链优势，此次合作将为快手用户带来更优质的购物体验。

早在2019年6月，快手电商就宣布接入京东，用户可以在快手跳转京东购买商品。本次合作则是快手与京东在电商领域合作的进一步升级。

今年以来，快手电商发起“超级品牌日”活动，前7场成交额达到6.2亿，吸引了李宁、美特斯邦威、阿迪达斯、完美日记、宝洁等品牌加入，品牌成为快手电商重要组成部分。5月10日，快手与格力带来格力卖货专场，这是快手电商第一次与3C家电品牌做大规模卖货活动，最终3小时成交额突破3.1亿。

这验证了品牌商品在快手的卖货潜力以及快手用户在高客单价商品上的很强消费力。

此次双方合作进一步升级，将使快手小店在货品端实现重要补充和提升，也契合了快手电商向品牌和高品质商品扩展边界的目标。京东也将在新兴市场用户触达和直播电商新场景上获得增益。

快手的优势在于用户体量以及直播电商新场景。当前快手日活已经超过3亿，用户体量巨大，且用户构成涵盖一二线城市与新消费市场，与京东原有用户存在互补性。作为直播电商行业的领跑者，快手的老铁黏性以及高转化率使得快手直播电商成为当前市面上最优质的直播电商平台之一。

快手的使命是“提升每一个人独特的幸福感”，京东零售最新的品牌主张是“不负每一份热爱”，双方也将通过合作，满足用户不断升级的多元化消费需求，助力更多消费者实现美好生活。（郑梓）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)