久久丫董事长来快手直播卖鸭脖 在直播间向老铁采购500万元花椒

当下直播浪潮澎湃汹涌，直播带货正在成为各企业掌舵人最热的“下海”方式。

5月19日，17：55分。久久丫董事长梁新科出现在快手账号久久丫（ID: 916095569）的直播间里，为自家产品站台，长桌上摆满了各种鸭货零食。但这场直播，不止是老铁们需要下单买货，梁新科也有一笔大订单，要在快手直播间完成。

打开搜索引擎，搜梁新科这个名字，零星只有几篇报道，有人会对他感到陌生。这个低调的企业掌门人很少露面于公众，而这次却意外地走进快手直播间，接受万人围观。

早在几天前，久久丫的快手账号上，发布了梁新科出镜录制的直播预热视频，视频里他称自己“久久丫小梁哥”，将在5月19日久久丫的19周年庆这天，在快手直播间等待老铁们，并随机发放礼品。

17：57分，直播间陆续有人围观，随着一直火箭在屏幕出现。镜头前小梁哥的状态由开始的拘谨，在主持人的一番热场后，开始放松下来。“很兴奋、也很忐忑，今天是我的直播首秀。” 小梁哥面对镜头微笑。他介绍，为此次直播活动，自己做了多日准备。

18：08分，直播间的人气升温，已经飙到3000+人在线观看，几分钟的热身后梁新科也开始适应镜头。这时，坐拥600万粉丝的快手美食达人@十三进城辣（ID:shisan66）也进入久久丫直播间，开始一场企业大佬与主播进行互动销售、推荐美食套餐的花式表演。

自年初以来，受疫情影响，企业线下零售业受到较大冲击，人们的消费欲望降低，各行各业出现了囤货积压、线下销售额断崖的局面。面对困局，企业掌门人们纷纷“下海”直播带货，成为“自救破局“之道。从长远维度看，CEO们直播的原因，远不止疫情催生这么简单，直播给企业销售模式带来更大可能。

18：28分，西装革履的小梁哥在千人围观下，吃完了一桌子的鸭脖鸭翅，满屏快手老铁发来弹幕和礼物。

在传统零售和电商的消费过程中，消费者往往直奔“货”去，通过搜索达成购买行为。而在快手电商中，“人”不仅是基于买卖关系的消费者，更是基于社交而产生的粘性“用户”，直播让卖家从单纯的销售员，变成朋友一样的带货达人。

直播已日益成为继社交之后，各大电商平台争相开采的流量富矿，企业大佬们陆续做进直播间，这个现象顺理成章。

18：34分，远在四川阿坝州小金县的网红书记张飞@忘忧云庭（ID:fgcsc666）连麦进入直播间。坐在张飞身边的是小金县副县长吴品俊，经过一番介绍，张飞向梁新科和直播间的快手用户展示了小金县的地区风貌。

提到忘忧云亭，快手上的老铁并不陌生。2019年，33岁的驻村书记在小金县麻足寨通过快手发布的云端餐厅视频，在网络爆红，随着短视频的传播，这个曾经不为人知的地方，变成了网红打卡地，麻足寨的命运也发生了变化。

（网红地，云端餐厅）

在镜头里，吴县长和张飞通过快手介绍了小金县的花椒情况：阿坝州小金县素有“花椒之乡”的美誉，干花椒年产量高、颗粒饱满、色泽鲜艳、油重质佳、麻香俱全，是花椒中的上品。

一番介绍引起梁新科的兴趣。“现在很多实体线上产业都开始慢慢往线上发展，因为线上直播可以打破空间的限制接触到更多用户。用直播的方式，把像我们这种需要农产品的企业和生产农产品的地区高效快速的对接起来，既帮助了农户卖农产品，又帮助了我们企业发展，助力食品产业加速复苏。”梁说。

（久久丫与小金县在线签收合作协议）

18：40分，在双方互相了解和沟通后，久久丫董事长梁新科与小金县副县长吴品俊在线签署了一份500万元的采购订单。一场直播，企业老板、网红、偏远地区政府官员，在一个小时时间里，三个不同地域的不同角色在云上完成互动。既满足了企业产品生产加工的采购需求，又助力了偏远地区小金县脱贫攻坚、销售农产，同时又通过美食主播连接垂直美食消费者群体产生消费。

直播将进入尾声。傍晚19：19分，镜头前小梁哥和主持人还饶有兴致的跟粉丝进行互动，看不出丝毫疲惫。“接下来我们的小梁哥要挑战一下直播卖货了，小梁哥你可以吗？”“完全没问题，经过刚刚的学习，我觉得我完全可以挑战一下带货主播。这就开始。”梁面对镜头说。

在移动互联网高速发展的今天，直播为各行业带来了新的商业可能。快手此次活动正尝试一种新的探索—利用直播让城市企业和偏远地区的乡村产业之间产生了连接，促进产业结构升级，有效帮扶偏远贫困地区发展经济。

企业老总出镜直播，在镜头前“推荐式”销售、签署合作协议，通过手机与网络在云端突破空间的束缚，极大节省了成本。可以预见，在梁建章、董明珠、梁新科等企业大佬们快手直播之后，还将有更多的老板们站在直播的镜头前，是机遇也是挑战，直播将成为诸多零售企业、制造企业领导者所要探索的必要领域。

这是机会，然而，机会只会留给那些敢于站在直播镜头前的老板们。（郑梓）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)