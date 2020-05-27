线上云课堂 高效又暖心

“今天我们品读古代英雄的诗文，不仅是从古代英雄身上汲取精神力量，更是要致敬抗击疫情的英雄。”这是猿辅导大师人文课的一幕，北京师范大学教授康震通过线上云课堂为中小学生讲授中华经典诗词。

今年以来，猿辅导在线教育格外忙碌，从免费开放全部产品核心功能到开设公益直播课，从为抗疫一线捐款1000万元到为武汉市提供就业岗位，猿辅导为网络教学注入智慧与情感，让“互联网+教育”有力度更有温度。

第一时间提供免费学习资源

今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情推迟了全国中小学校开学时间。病毒阻挡了孩子们的上学路，互联网却把知识送进千家万户，这让猿辅导在线教育联合创始人帅科感受到身上的责任之重。

“停课不停学，这是在线教育的一场大考，我们具有规模化优势，更应冲在最前面。”帅科表示。

“一小时内紧急商定教学方案，上千名员工立刻投入筹备网课，这就是猿辅导的战疫速度。”回忆起当时的场景，帅科历历在目。

全员行动，说干就干，技术攻关却成为猿辅导面临的最大挑战。随着网课需求不断扩大，猿辅导APP访问量成倍增长，公开课上线第一天就有500万学生涌入直播平台。

“好在有150多名技术人员夜以继日紧急扩容，新增的1万台服务器确保了平台稳定运行”，猿辅导在线教育产品技术副总裁杨元祖介绍，“本来需要一个多月的准备周期，在整个团队共同努力下，一周内就高质量完成。”

第一时间开放免费学习资源，为超过2000万学生提供公益课程，背后离不开巨大的技术投入。“仅2月份，猿辅导在宽带等方面的费用就增加了1.5亿元”，杨元祖补充说，“尽管成本高，但我们坚持走普惠教育这条道路，这是猿辅导一直以来的理念和担当。”

开设5万分钟公益直播课

春节至今，身在湖北咸宁的猿辅导老师何琴芳没顾上休息一天，改进课程大纲、完善教案内容、精心制作课件……每天课程结束后，她留给自己的睡眠时间都不到5小时。

“唯有扎实做好教学，才能让学生充分感受知识的魅力。”何琴芳说，“相比往年，今年观看直播的学生数量明显增加，让我既有压力更有动力。”

何琴芳不是一个人在奋斗，春节以来，为了给全国中小学生提供免费直播课，猿辅导356名主讲老师、457名辅导老师活跃在教学一线。自2月3日起，猿辅导推出巩固学习课、大师人文课、榜样青年说等公益直播课共计70余门5万分钟，让线上云课堂变成货真价实的知识“加油站”。

2月初，教育部发布《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》，鼓励企业积极共享优质教育资源，优先向需求迫切的地区，特别是湖北等疫情严重的地区，提供“互联网+教育”的技术支持和应用服务。积极行动响应号召，猿辅导第一时间面向全国中小学生免费开放教育资源，还与武汉54所高校合作开设在线宣讲会127场、公益课程30多场，为3万多名应届毕业生提供简历制作指导和职业规划建议。

3月底，教育部发布公告明确全国高考延期一个月举行，猿辅导随即推出13周的高考高频考点免费直播课，14位老师梳理重心，助力考生备考。

数据显示，今年高校毕业生规模达874万人，增量、增幅均为近年之最，为缓解2020届高校毕业生就业压力，猿辅导向3000多名武汉应届毕业生发放录用通知，“预计今年年底为武汉提供就业岗位超1万个。”帅科说，“教育是有温度的，我们期待和更多年轻人探索未来在线教育之路。”

在线教育立足当下着眼未来

去年年底，教育部公布第一批152个教育移动互联网应用程序备案名单，猿辅导及旗下猿题库、小猿口算、斑马英语等6款应用通过首批备案审核。

在猿辅导APP上，总能看到师生温馨互动的故事：身在湖北武汉的吴文四处奔走，只为把教辅资料按时送到学生手中；身在湖北黄石的李维维为保证直播课信号，独自一人在交通管控前赶回城里的家；怀有身孕的王晶拿着各地学生的明信片走到大学校门前打卡，为年轻的梦想加油鼓劲……

一位学生写下这样的留言——“在线教育是有情怀的，猿辅导把这种情怀从线上带到了线下，也让我和老师的心贴得更近。”

一课千人，却通过一根网线紧密相连；身处异地，却在同一个时空教学相长。

教育是关乎未来的事业。用爱与责任赋能教育升级，在线教育或许会成为新的契机。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 17 版）

(责编：任妍、孙阳)