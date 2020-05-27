平安智慧城市杨建权：工业互联网如何迎接发展新机遇

编者按：今年的政府工作报告中，首次写入了“新基建”这一概念，从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。

随着疫情的影响，很多产业都意识到工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。“触网”“上云”更是成了各行各业的热点。人民网“金台圆桌”特别推出两会对话系列专访，探讨相关问题。

平安国际智慧城市科技股份有限公司副总经理，杨建权在2020年全国两会期间接受人民网记者专访时表示，必须推动我国工业互联网的加快发展，加快中小型企业数字化和智能化改造，推进上云用平台。

工业互联网全国建设的机遇和挑战

杨建权表示，今年面临疫情强大冲击以来，国民经济发展与人民生产生活带来极大的挑战。大家通过工业互联网，实现互联互通和资源的有效链接，极大地提高了我们的疫情防控能力和复工复产的效力，这些示范效益和标杆引领，必将推动我国工业互联网的加快发展。

从面临的机遇上看，则可以从政策环境和技术储备两方面来展开。从政策上看，中央高度重视工业互联网的发展，尤其是在新基建重大战略的引领下，工业互联网的基础研究、运用研究等取得了重大的一些成果；而在技术储备上看，5G、人工智能等方面必将加快推进工业互联网在更大的领域更大的范围更多的运用场景上得到推广。

然而，面临的挑战也十分严峻。虽然我国是制造大国，也是网络强国。但是，工业互联网发展才刚刚起步，还处于初级阶段。面对企业最重要的两个需求，我们还不能完全解决。第一，是在产需对接上。要在供应链上实现资源的最优化的配置，最高效率的配置。但由于上云用平台的企业还远远没有达到，我们离万物互联的目标，还有很长一段路要走。因此，我们只是在很小的领域内，实现了资源的有效匹配，资源要素的有效协同。

第二，是在产融对接上。融资难、融资贵一直是企业最为关注的痛点、难点问题。但是，由于工业化互联网发展的初始阶段，我们的物流、人流、信息流、贸易流还没形成全生命周期的闭环，给供应链金融的发展，比我们想象的速度要慢，解决融资贵、融资难的问题还需要我们加快探索和破解。

最后一个挑战则是工业互联网的生态体系还需要加快完善。工业互联网发展的基础设施、技术标准、资金、人才等储备上，都需要我们加快发展，尽快在一些行业和领域内率先运用，引领更多的行业、更多的地区，加快扶持和推广。

促进新经济与传统产业深度融合

当前新经济与传统产业深度融合的背景下，杨建权认为，工业互联网作为新兴技术，与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施和新兴应用模式，将有效地打破行业壁垒，激发创新活力，为中国经济高质量发展，提供新动能。

首先，加快建设跨行业、跨领域的工业互联网平台，强化产业共性的服务支撑。工业互联网在推动工业转移升级的同时，也在赋能生产和生活性上下游的，直接的生产企业以及生产线服务业的金融、医疗、房地产等行业，它是打通一二三产业、大中小企业融通发展的利器。

首先，通过打造工业互联网双跨平台，充分整合金融、科技、生态等全要素服务资源，建立起政府监管、企业融合、产融结合于一体的工业互联网平台生态体系，最大限度地突破行业、地区壁垒。在企业间、产业链之间以及更大范围的城市区域之间，提供跨行业、跨领域、跨区域、正产融一体化的共性服务支撑。为企业的转型升级，区域经济一体化的协同发展，创造更为丰富，更多元的应用服务场景。

其次，加强工业互联网服务内容和模式创新，积极探索多元化的商业模式。当前，工业互联网发展的基本的格局是大企业建平台，小企业用平台，只有平台建得好，功能全，能解决上下游企业的痛点、难点，企业才容易用，综合效益才能得到充分的发挥。 因此，工业互联网真正要解决企业普遍存在的难点痛点问题，企业才容易用。

最后，在国家层面上，应加快推进跨行业、跨领域的工业互联网互联互通标准，持续加大工业互联网平台和企业上云的支持力度，尤其是要通过长三角、珠三角、京津冀、城与城市群等区域一体化的公共服务平台的建设，为工业互联网的发展赋能，才能推进这一新时代下新基建这一战略基础设施的加快推进和发展。

与新基建协同发展建设

杨建权从三个方面提出，在面临着5G+AI+工业互联网融合发展的新基建背景下，应加快推进以龙头企业为核心的二级结点建设，通过国家顶级节点和二级结点的协同作战，在国家政策引导，示范引领，推广扶持等方面，要采取更大的力度和措施。

第一，在强化新基建背景下，工业互联网发展的顶层设计，5G+工业互联网为人机交互，万物智联注入了新活力。新一代信息技术，为工业互联网融合发展，将催生很多新产业、新业态、新模式。

第二，国家要在加强产融结合，政产互动等方面为工业互联网模式的创新要提供支持。鼓励和推动金融+科技、金融+生态等为工业互联网发展提供公共服务平台支撑的跨行业、跨领域的支撑，为企业和政府提供一体化的政产融合互动服务。

第三，支持有条件地区开展先行先试，探索未来工业智能经济发展型模式，比如，支持上海、深圳、广州、江苏、浙江等工业门类齐全、产业特色鲜明、地方政府积极性很高，在工业互联网运用部署上已经取得阶段性重大成果的这些地区，加快部署运用。在国家工业互联网试点示范项目、科研项目、重大基础设施、国家专项资金补贴等方面，要以城市区域试点带动工业互联网在更大的领域、更广的地区推广运用。

杨建权还建议充分发挥金融+科技为企业的综合优势和通用性的技术支撑，结合标识解析、双跨平台、链网协同等新基建建设，基于数据流通，供需协同，智能匹配等新需求，加快构建区域工业智能经济发展生态网络，探索形成不同地区、不同城际、不同行业、不同门类的工业互联网发展的新路径，新业态，新模式。

(责编：史雅乔、王醒)