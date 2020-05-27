贾康：提高养老金第二支柱和第三支柱的比重

百岁人生，你准备好了吗？当生命更长了，如何保障质量不降？80后谈养老，太早了吗？
每年两会，养老都是社会关心的话题，养老金怎么发、配套设施怎么建、医养结合怎么做……事关每个人的切身利益。2020年全国两会期间，人民网《金台圆桌》栏目邀请嘉宾聚焦“养老金融”话题。
财政部财政科学研究所原所长贾康表示，传统的家庭养老模式，依靠的是代际关系。随着社会变迁，“养儿防老”模式正在逐渐消减，取而代之的是“社会化养老”。建议提高养老金第二支柱和第三支柱的比重，这是制度建设和配套改革要把握的一个方向。
他说，养老产业要满足多元化需求，既有中高端养老机构，也要有适合低收入群体，由政府托底的，给予金融政策支持的养老机构，比如政府对于用作建设养老院、护理院的土地进行税收优惠。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】