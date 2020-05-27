贾康：提高养老金第二支柱和第三支柱的比重

百岁人生，你准备好了吗？当生命更长了，如何保障质量不降？80后谈养老，太早了吗？

每年两会，养老都是社会关心的话题，养老金怎么发、配套设施怎么建、医养结合怎么做……事关每个人的切身利益。2020年全国两会期间，人民网《金台圆桌》栏目邀请嘉宾聚焦“养老金融”话题。

财政部财政科学研究所原所长贾康表示，传统的家庭养老模式，依靠的是代际关系。随着社会变迁，“养儿防老”模式正在逐渐消减，取而代之的是“社会化养老”。建议提高养老金第二支柱和第三支柱的比重，这是制度建设和配套改革要把握的一个方向。

他说，养老产业要满足多元化需求，既有中高端养老机构，也要有适合低收入群体，由政府托底的，给予金融政策支持的养老机构，比如政府对于用作建设养老院、护理院的土地进行税收优惠。

(责编：王宇鹏、李彤)