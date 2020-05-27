王忠民：从供给和需求双方面促进养老事业

百岁人生，你准备好了吗？当生命更长了，如何保障质量不降？80后谈养老，太早了吗？

每年两会，养老都是社会关心的话题，养老金怎么发、配套设施怎么建、医养结合怎么做……事关每个人的切身利益。2020年全国两会期间，人民网《金台圆桌》栏目邀请嘉宾聚焦“养老金融”话题。

全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民表示，公共养老金是把全社会人的代际融合到一起，年轻人缴费，给现在的老人去用。改革开放初期，年轻人多，老人少，所以缴费的人多，领钱的人少；随着中国老龄化水平显著提高，目前对社保体系资金作出贡献的人数正在快速减少。缴费的人少，领的人多。

从需求层面看，养老财务的可支持性是关键，如果没支持，产品、服务就不可持续；从供给侧看，养老服务的可获得性是关键，有了经济支持，能够得到性价比高的产品和服务。

“人口老龄化的重大问题，应该全方位系统性地创造条件，让养老的服务低成本、高效率、高质量、便利获得。”王忠民说。

(责编：王宇鹏、李彤)