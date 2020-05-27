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中国养老金融50人论坛秘书长

董克用：养老金三大支柱有待平衡

2020年05月27日14:58  来源：人民网
 
董克用：养老金三大支柱有待平衡

百岁人生，你准备好了吗？当生命更长了，如何保障质量不降？80后谈养老，太早了吗？

每年两会，养老都是社会关心的话题，养老金怎么发、配套设施怎么建、医养结合怎么做……事关每个人的切身利益。2020年全国两会期间，人民网《金台圆桌》栏目邀请嘉宾聚焦“养老金融”话题。

中国养老金融50人论坛秘书长董克用表示，第一支柱公共养老金属于政府兜底，采取现收现付模式；第二支柱职业养老金由政府给予税收优惠，单位和个人共同缴费，完全积累；第三支柱个人养老金由政府给予税收优惠，个人自愿参加，完全积累。目前中国的养老金体系面临的核心问题是第一支柱承担了过多职能。三个支柱之间存在不平衡。

他表示，除养老金外，养老服务的可得性和养老产业的发展支撑，也是养老金融需要关注的重点。

(责编：王宇鹏、李彤)
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