冯俏彬：发展养老产业需发挥市场资源配置作用

百岁人生，你准备好了吗？当生命更长了，如何保障质量不降？80后谈养老，太早了吗？
每年两会，养老都是社会关心的话题，养老金怎么发、配套设施怎么建、医养结合怎么做……事关每个人的切身利益。2020年全国两会期间，人民网《金台圆桌》栏目邀请嘉宾聚焦“养老金融”话题。
国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬表示，未来养老方式是社会化养老。老年人的需求不仅仅是物质上的需求，还有精神上的需求。“我们对于老年人的态度，可能要发生一些变化。也不能把老年人完全视为一种退休的状态。”
“从物质到精神，如何满足高质量、多样化的养老需求，是摆在我们面前的一道待解课题。”冯俏彬表示，只靠托底养老机构显然是不够的，金融要发挥市场机制的力量，动员众多市场主体提供多元化的养老供给产品。发展养老产业，既要发挥政府作用，也要发挥市场的配置资源作用。
她说，中国的社会保障制度建立得时间比较晚，在过去的二三十年时间里面，制度建设应该说取得了非常突出的进步，成绩有目共睹。养老既要靠社会，也要靠个人年轻时候为未来储蓄。当下，一方面进一步完善基本养老制度，另一方面增强一些社会团体和社会个人未雨绸缪、长远谋划的意识，并为其提供相应的制度安排。养老金融是一个还未得到充分开发领地，未来的空间和希望都非常大。
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