央行开展1200亿元逆回购操作对冲政府债券发行等影响

新华社北京5月27日电（记者姚均芳、张千千）27日，中国人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。

本次逆回购操作期限为7天，中标利率为2.2%，利率与前次持平。央行表示，本次操作主要是为“对冲政府债券发行等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕”。

逆回购为央行向市场上投放流动性的操作。在时隔近2个月后，央行于5月26日重启逆回购操作，并已连续2天实施该操作。

中国民生银行首席研究员温彬说：“央行26日开展100亿元逆回购，27日再次开展1200亿元逆回购，并保持利率不变，有助于保持流动性充裕，防止短期资金利率过快上升，维持市场利率水平稳定。”

当日银行间市场各期限利率均有所上行。27日发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）显示，隔夜、7天、14天利率分别为2.104%、2.018%、1.75%，较上一个交易日分别上行22.4个、11个和25.9个基点；一年期利率为1.739%，较上一个交易日上行1.6个基点。

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