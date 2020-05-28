王小川委员

展现企业担当 助力疫情防控

疫情发生后，上千万互联网从业者同大家一道抗击疫情。互联网企业的创造性被激发出来，成为构建社会治理新格局的“催化剂”，同时，防疫工作也成为企业数字化转型的“加速剂”。

如何让科技助力疫情防控？“科技公司通过技术升级，利用专家的专业知识，再加上人工智能技术，打造数字家庭医生，为民众提供更加权威的健康咨询和健康科普。”王小川委员介绍，他希望未来借助科技手段，将更多医疗服务送到社区和乡村。

赵金云委员

多出优质读物 建设书香社会

新媒体时代，如何让人沉心静气，在读书中涵养本领？赵金云委员认为，全民阅读首先要从学生和娃娃抓起，“0到6岁是培养孩子阅读习惯的黄金时期，在这个阶段，家长不能缺席。”家长应少“刷手机”，给孩子树立榜样。

“今天提倡多读书，建设书香社会，有特殊重要的意义。”赵金云委员说，“良好的阅读氛围需要全社会营造。我们要为线上线下阅读提供更多优质读物和公共空间。”

陈清霞委员

拥护国安立法 汇聚民心民意

“发挥双重积极作用，是港澳地区政协委员的责任。”陈清霞委员的回答铿锵有力。

陈清霞委员坚定地说：“这次全国人民代表大会将就关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，这对维护国家安全是非常必要和及时的，我们坚决拥护和支持。作为港区的法律界政协委员，我有义务、有责任宣传这一决定，为其在香港贯彻实施凝聚民心、夯实民意。”

崔世昌委员

践行“一国两制” 融入湾区发展

“澳门回归祖国20年来，经济社会取得飞跃发展，在‘一国两制’实践中取得世界公认的成绩。澳门的发展，离不开祖国的关心和支持。”澳区全国政协委员崔世昌表达其心声，“珠海和澳门合作开发横琴，为澳门发展注入了新动力。”

“澳门的爱国爱澳情怀要保持下去，维护中央对澳门特别行政区的全面管治权，保障澳门特区的高度自治权，运用‘一国两制’之利，融入大湾区的发展。”崔世昌委员说。

甄贞委员

统筹社会力量 完善公益诉讼

“公益诉讼是一种特别的诉讼制度，维护公共利益。”作为政协委员，甄贞一直关注公益诉讼，以提案推动公益诉讼制度更加完善。

近些年来，在推进公益诉讼过程中，从顶层设计到具体实践，我国公益检察制度不断完善，形成了维护公益的“中国方案”，人民群众有了更多的获得感。甄贞委员呼吁公众参与到维护公益的行动中来，“公益诉讼姓‘公’，需要统筹社会力量，检察机关在这里面更要担当作为。”

朱奕龙委员

建设一带一路 共创美好未来

朱奕龙委员是一名归国华侨，家乡是浙江青田县。他无限感慨：曾经我们通过小商品出口，实现了“卖全球”的愿望，而今“一带一路”又让我们实现了“全球买”的梦想。

中国提出“一带一路”倡议，各国共享机遇。朱奕龙委员说，以中国侨联组织实施的“侨爱心光明行”项目为例，该项目在缅甸、老挝、柬埔寨等地为白内障患者实施免费手术，累计医治白内障患者超过10万人。

《 人民日报 》（ 2020年05月28日 05 版）

(责编：李栋、值班)