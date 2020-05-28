声称"两款药物对新冠有疗效" 贵州百灵:未收到核查通知

北京商报讯（记者 姚倩）日前，贵州百灵官网发文宣称，两款药品对新冠治疗有效。5月27日，有消息称，贵州省药品监督管理局将对此进行核查。同日，贵州百灵相关负责人向北京商报记者表示，尚未接到任何通知。不过，贵州百灵官网声称公司两款独家苗药对轻型和普通型新冠肺炎有效的文章已经删除。

5月25日，贵州百灵官网发文称，咳速停糖浆、咳清胶囊两款药品对于治疗轻型和普通型新冠肺炎，有利于疾病痊愈和新冠病毒转阴，可缩短咳嗽时间。

文章显示，由中国中医科学院中药研究所生物安全实验室完成的细胞体外试验和动物体内试验结果于3月4日率先出炉。研究团队在我国权威学术期刊《中国实验方剂学杂志》发布的论文中介绍，咳速停糖浆、咳清胶囊两款苗药具有明显抑制冠状病毒作用；对冠状病毒肺炎疫毒袭肺病证结合模型小鼠的肺部炎症损伤及病毒核酸表达、细胞因子风暴都具有减轻的作用；同时还可调节机体的免疫机能，减轻肺组织损伤。

受上述文章内容影响，5月25日午后，贵州百灵股价止跌回涨，一度涨近9%。此前，受实控人大额占用公司资金等消息，贵州百灵股价出现持续数日的颓势。

5月27日，有消息称，贵州省药品监督管理局已关注到贵州百灵发文宣称两款独家苗药对轻型和普通型新冠肺炎有效，将核查。

对此，贵州百灵相关负责人回应北京商报记者时表示，“尚未接到通知”。针对官网披露上述消息，但未发布公告等药品其他信息，该负责人表示，“不方便接受采访”。目前，贵州百灵官网已无法搜到上述文章。

贵州百灵是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司。独家苗药产品银丹心脑通软胶囊和非苗药产品小儿柴桂退热颗粒等为贵州百灵主要盈利产品。

2020年4月，贵州百灵披露2019年财报，公司实现营业收入28.51亿元，同比减少9.13%；实现净利润2.91亿元，同比减少48.27%。其中，明星产品银丹心脑通软胶囊实现销售收入7.61亿元，同比增长10.57%。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品实现销售收入6.6亿元，同比增长16.96%。

财报未具体披露声称对轻型和普通型新冠肺炎有效两款独家苗药的销售数据。根据财报介绍，咳速停糖浆及咳清胶囊主要用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽、咽干、咯痰、气喘。

对于业绩下滑，贵州百灵方面表示，公司投资参股云植药业和重庆海扶出现亏损，导致净利润减少。由于持续加强营销网络的建设和完善工作，大力开发基层医疗服务市场，公司销售费用相应上涨。2019年3月，贵州百灵控股子公司和仁堂药业被收回药品生产GMP证书，受其影响，2019年和仁堂药业实现营业收入较上年同期减少1.09亿元。

(责编：李栋、值班)