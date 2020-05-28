重启夜经济，除了深夜食堂还要有什么

气候转暖，商圈愈发活跃，夜间的消费力得到释放。5月27日，北京商报记者获悉，三里屯太古里将开启夜间消费的多倍积分活动，这意味着该项目将重启夜间经济。除此之外，多个商圈的商业项目也在傍晚时段增加外摆，举办文娱体验类活动，吸引周边消费者走出家门。有分析指出，夜间消费能够带动商圈进一步回暖，夜间经济活动不能局限于餐饮这一单一业态，应该多元化、多业态发展。

客流回升

北京商业的夜间经济愈发活跃。北京商报记者走访三里屯太古里看到，傍晚时分，太古里的客流较白天时没有减少，在部分轻食餐厅、酒吧等门店会有不少外籍友人和年轻人消费。

一位接近三里屯太古里的业内人士表示，该项目于5月27日启动“快，尝一夏”主题活动，消费者晚6点后在部分餐厅消费，可以获得5倍积分。这位人士透露，目前，太古里目前客流已恢复至去年同期的70%左右，整体夜间消费有向好的趋势。

另外，北京商报记者近日走访蓝色港湾看到，晚上9点左右，该商场中央喷泉位置聚集了不少顾客，以家庭消费群体为主，在周边娱乐。其中一位消费者告诉记者，“当下天气越来越热，只有晚饭后的时间可以带孩子出门玩耍，蓝色港湾有不少儿童游乐设施，所以会经常前来”。同时，记者在蓝色港湾的亮马食街和湖畔美食街看到，拥有外摆的餐厅比没有外摆的餐厅客流量多一倍。

在晚7点的世贸天阶和中骏世界城，部分餐饮店会出现取号排队的现象。在项目的室外区域也增加了许多儿童游乐设施，如小火车、摇摆车等，吸引儿童及家长。据北京商报记者观察，中骏世界城紧邻世贸天阶，该区域坐拥大量白领客群，小酒馆、烧烤等餐饮受到青睐。内部知情人士透露，自中骏世界城更换高层管理之后，去年8、9月左右，餐饮业态在室外区域增加外摆，增加“夜市”功能，商场整体效益实现提高。

大部分商业仍以餐饮为夜经济发力点，“深夜食堂”陆续开放。北京商报记者得知，北京朝阳合生汇在5月22日已经开启深夜食堂系列活动，同时该项目通过投票选出排名前10的菜品，在6月会有5折的优惠。祥云小镇相关负责人表示，祥云小镇也将于6月初开启深夜食街，希望恢复夜间人气。数据显示，今年5月1日-19日期间，祥云小镇晚8点后的客流和销售基本上恢复到了去年同期的80%。

多业态参与

实际上，夜间经济在去年便在北京各个商圈开展，今年在疫情的影响下，各商业项目则对夜间经济计划做了升级。

北京朝阳合生汇工作人员表示，将通过线上线下联动开展活动。在实体方面，深夜食堂期间，21街区也会以歌手演出、现场吃播等活动吸引客流。在线上渠道，合生商业与阿里巴巴本地生活进行合作，在饿了么跑腿业务合作了“深夜云食堂”美食外卖业务，合生汇的餐饮商户可以在减少佣金扣点的情况下，获得更多线上流量扶持。

三里屯太古里除了餐饮运营恢复以外，还将举办文化活动。据了解，6月18日-24日，太古里将举办市集活动。三里屯太古里相关负责人表示，6月将主推夜间活动，计划建设成国际时尚文化街区。

祥云小镇在增加餐饮外摆的同时，还引入了文化业态加持夜间经济。祥云小镇相关负责人表示，该项目将延续去年深夜食街的概念，今年将会有30家餐饮店加入到深夜食街。另外，祥云小镇还额外增加“酒文化”活动，借西西弗书店开业的节点推出深夜阅读活动。该负责人表示，发展夜经济最主要的是整场气氛的打造，如灯光亮化、街头艺人表演。祥云小镇商户外摆区是该街区的特色消费场景，商场会根据商户自身的经营情况延迟闭店到晚上12点，部分业态如德国啤酒将会自然闭店。祥云小镇在夜经济打造中，希望通过多元的活动来丰富消费者的夜间生活。

潜力待释放

从走访情况来看，多数项目的夜经济以餐饮为主。对此，物美集团购物中心事业部总经理李存孝指出，商业项目想要发展夜经济，不能只是单纯的餐饮业态。夜经济覆盖的是夜生活的全部，酒吧、娱乐、文化节、社区纳凉晚会、文艺活动、夜集市、地摊等传统项目均可以涉及。

李存孝进一步解释称，夜经济要形成“势”，就要有固定的位置场景。类似于庙会形式的参与度相对较高；再比如，“横杠青年”集市的不同区域都拥有独有特点；簋街文化能够吸引本地客群、旅游客群、外国客群。商业项目在发展夜经济的过程中要利用现代与传统街区相结合。

对于北京夜间经济的发展，中国百货商业协会秘书长杨青松指出，夜经济的发展需要多元化，不能局限在餐饮业态上，应在现在基础上增加剧场、赛事等文娱活动。同时，创造新主题，特色夜游也是商家发展夜经济可以尝试的举措之一，如蓝港灯光秀、古北水镇的夜游或特色的主题夜市。就目前而言，相比其他一线城市，北京此类主题夜市场景较少。

多元化发展夜间经济是大趋势，如果娱乐业态恢复，将会是夜间经济最大的助力。世邦魏理仕华北区研究部主管孙祖天表示，夜间经济的落脚点是社交娱乐消费。倘若适合夜经济发展的演出、活动和电影等娱乐业态逐渐开放，夜经济前景就会更加明朗。

杨青松建议，消费者的外出意愿还不够强烈，这需要从舆论上引导消费者进行适当的夜间消费。交通问题也一直是北京夜经济发展亟待解决的问题，对于消费者而言，晚上出门需要方便的交通才能够支撑出行。此外，商家发展夜经济常常遇到“阻碍”，若是相关城管部门能够在城市管理上适当放宽，也有益于商家的发展。

孙祖天也指出，夜间经济最大的问题是成本高，在客流还未恢复到正常水平的情况下，是否能支撑夜间经营成本，更有很大疑问。如果夜经济得以逐渐开放，对收入、就业和城市活力是很大的利好。

(责编：李栋、值班)