2020年民生保障加力提效：养老医疗住房等多路推进

从今年要优先稳就业保民生，就业优先政策要全面强化，到基本民生支出只增不减；从上调退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金最低标准，到提高基本医疗服务水平，居民医保人均财政补助标准增加30元；从新开工改造城镇老旧小区3.9万个，到推动教育公平发展和质量提升……政府工作报告列出翔实“民生清单”。

代表委员和专家表示，今年政府工作报告可谓“纸短情长”，一系列实招暖招彰显民生情怀。随着惠民生政策红利密集释放和民生工程建设加速推进，百姓的获得感幸福感安全感将进一步提升。

就业优先政策要全面强化

政府工作报告提出，就业优先政策要全面强化。财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业。努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。各地要清理取消对就业的不合理限制，促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。

“当前中国经济发展面临的突出问题和矛盾之一，就是就业和民生问题。”政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏22日在国新办吹风会上表示，就业是最大的民生，是经济发展最基本的动因所在。“稳住就业、保住民生，消费自然就有了，消费有了就能拉动市场，就会带动有效投资，就能够稳住增长。”

政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君表示，通过检索发现，政府工作报告最高频词是“就业”，39处讲“就业”。“今年的就业压力很大，信贷政策、失业保险返还政策等等，都会和企业稳就业、少裁员挂钩，通过这些办法来把就业底线兜住。”

全国政协委员、中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示，相关的财政货币宏观调控政策和其他经济社会政策应为完成稳定和扩大就业的任务目标进行调整协同和配套，最大程度地支持就业；应将扩大内需作为当前宏观调控和稳就业的重中之重，形成“扩需求—促就业—保收入—增消费—推经济”的良性循环。

强化职业技能培训也是稳就业重要发力点。政府工作报告提出，资助以训稳岗，今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业。

“职业技能培训已经成为提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、扩大就业规模的重要举措。”全国人大代表、58同城CEO姚劲波表示，线上职业技能培训既是提升劳动者职业技能水平的重要途径，更为探索“互联网+职业技能培训”新模式提供了机遇。他建议，强化政策激励，支持企业搭建线上职业教育平台，同时加大组织引导，鼓励劳动者积极参与线上培训，促进职业技能培训市场体系的建立健全。

养老保障待遇将稳步提高

政府工作报告提出，上调退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金最低标准。全国近3亿人领取养老金，必须确保按时足额发放。

人社部、财政部近日已明确，从2020年1月1日起，为2019年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2019年退休人员月人均基本养老金的5%。

而在提高城乡居民基础养老金最低标准方面，不少地方也在加快推进。江苏人社厅、财政厅22日发布通知称，从2020年1月1日起，江苏城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月148元提高到160元。

一方面，保发放、提高养老金，使基金支出不断增长；另一方面，降低社保费率、免减缓等惠企政策又使基金收入有所减少。如何破解这一难题？

对此，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，降低养老保险费率，对于养老保险基金中长期发展造成一定压力。“为确保社保基金可持续，推进养老金中央调剂制度迫在眉睫。”

“我国还有2万多亿元的社保基金战略储备。”黄守宏说，“这两年一直在划拨国有资产充实社保基金，提高养老保险基金中央调剂比例，今年提高到4%。民生是有保障的。”

除了稳步提高养老待遇，政府工作报告还提出，发展养老、托幼服务。全国工商联在《创新医养结合模式，推动养老产业发展》的提案中指出，鼓励和引导社会力量参与，促进养老产业升级发展。引进多元化主体投资养老产业。加强规划和引导，多元化引进欧美知名的养老机构，引入国内外知名保险商，吸引央企国企投资，特别是国内知名民营企业投入参与养老产业的市场布局。

医疗教育住房一个也不少

扩大低保保障范围，对城乡困难家庭应保尽保；居民医保人均财政补助标准增加30元，开展门诊费用跨省直接结算试点；新开工改造城镇老旧小区3.9万个；扩大高校面向农村和贫困地区招生规模；要优化投入结构，让教育资源惠及所有家庭和孩子，让他们有更光明未来……医疗、教育、住房等其他民生关切问题，政府工作报告也做出一一回应。

黄守宏表示，很多方面的工作，比如医疗卫生方面，区域医疗中心建设、公立医院改革、医保基金监管等同样重要，需要持续用力开展。

全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，在全民公共卫生意识和医疗健康需求不断高涨的今天，应该进一步深化医疗卫生体制改革，推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务水平。他建议加快智慧医院建设，促进医疗模式适应老龄化趋势，弥补城乡差距。

教育公平问题一直以来备受关注。政府工作报告明确提出，推动教育公平发展和质量提升。

对此，全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，教育在阻断贫困代际传递中，有着基础性和持久性的作用。着眼教育事业长远发展，必须继续加强教育信息化基础建设，强化教育信息化的大规模供给能力，提升教育信息化智能水平，以此进一步实现优质教育资源共享。

改善住房条件也是惠民生的重要一环。今年政府工作报告提出，新开工改造城镇老旧小区3.9万个。“要大力发展住房租赁市场，加大城市老旧小区适老化、便民化的改造力度，使居民住得舒心。”国家发展改革委副主任宁吉喆24日在国新办发布会上表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)