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美经济缓慢“重启” 复苏形势不乐观

2020年05月28日08:21  来源：经济参考报
 

　　最近一段时间以来，美国各州都开始了逐步复苏的进程，纽约证券交易所的重新开业也标志着美国经济重启迈出了重要一步。然而，疫情对美国经济带来的持续冲击仍然不容小觑，未来复苏态势并不乐观。

　　纽交所重启交易大厅

　　据《华尔街日报》报道，全球最大股票交易所美国纽约证券交易所（纽交所）总裁斯泰西·坎宁安当地时间26日宣布，在因新冠肺炎疫情关闭两个月后，纽交所交易大厅于当日部分恢复开放。根据安排，纽交所交易大厅将分阶段开放。

　　根据纽交所新规，所有进入纽交所大楼的人员都要接受体温检测；交易大厅内交易员数量限制在正常情况下的1/4，彼此之间用透明玻璃隔开，每人都需佩戴口罩并且严格保持社交距离。英国广播公司报道称，交易员返场前，须签署一份免责书，承诺如果感染新冠病毒，将不会起诉纽交所。

　　纽交所总裁斯泰西·坎宁安在“推特”发文，称重开交易大厅是向重启美国经济迈出重要一步。纽交所交易大厅3月23日关闭，临时转为全面电子交易，目的是为了保护工作人员。

　　当地时间5月26日，芝加哥期权交易所（CBOE）宣布，将在6月8日重新开放位于芝加哥的交易大厅。该交易所将以经过调整的方式恢复交易业务。芝加哥期权交易所介绍，目前交易所已经制定了“广泛的健康和安全协议”，以确保交易员的安全，包括重新配置交易大厅布局，限制进入交易大厅的人员数量，并要求进入大厅的人员遮挡面部。同时，交易所已经加强了日常清洁和消毒程序，并将在大楼入口处进行医疗筛查。

　　该交易所预计，交易大厅约有半数的参与者将于6月8日返回。受新冠肺炎疫情的影响，该交易大厅已关闭了两个多月。

　　此外，据路透社报道，苹果公司26日表示，计划重新开放约100家美国门店，到本周末，美国271家苹果零售店中将有约130家开业，这意味着，苹果公司近半数的美国门店将恢复开放。

　　经济数据有所改善

　　在经过两个月的隔离封锁之后，美国全部50个州已经不同程度地重启经济活动，消费者信心也在逐步恢复。

　　26日公布的数据显示，美国5月消费者信心小幅上升，从4月份的85.7微升至5月份的86.6。该指数反映了消费者对当前状况和未来预期的评估，在前两个月曾大幅下跌。分析认为，随着美国各州逐步取消居家隔离政策，许多类别的企业在某些限制下获准重新开业，人们对整体经济的乐观情绪略有改善。但在失业率创纪录的背景下，经济可能需要一段时间才能走出困境。

　　同时，美国商务部公布的数据显示，4月份新屋销售增长0.6%，经季节性调整后年率为62.3万套，经济学家此前预计，4月新屋销售骤降21.9%，年率为48万套。另一项调查显示，德州5月制造业活动再次下滑，但下滑步伐放缓，低于4月的创纪录降幅。同样，大西洋沿岸中部地区的服务业活动持续减少，但萎缩势头有所缓和。

　　摩根大通首席经济学家凯斯曼日前表示，美联储出手维持信贷流动有助于美国股市的表现，经济在停止运转后重新走上轨道，加上财政政策的刺激，都让市场对未来前景抱有乐观的心态。但凯斯曼同时警告称，失业、家庭与企业收入流失已成定局，经济短期内只会局部复苏，损害影响将维持一段时间。若明年财政政策转向紧缩，很可能将拖累经济的增长。

　　疫情冲击仍在持续

　　虽然美国各州的经济在逐步复苏，但由于疫情带来的经济冲击却仍在持续。美国白宫经济顾问凯文·哈西特日前在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表示，到11月举行总统选举时，失业率仍将处于双位数。哈西特曾警告称，5月份失业率可能进一步攀升到22%至23%，6月份还会继续上升，此后才会开始下降。

　　据外媒消息称，波音公司预计将于5月29日宣布在美国裁员数千人的计划，作为其上月披露的全球约16万名员工裁员10%计划的一部分。波音公司首席执行官戴维·卡尔霍恩上月表示，该公司已“开始采取行动，通过自愿裁员、自然离职和必要的非自愿裁员相结合，将公司的员工人数减少约10%。”

　　受疫情影响，美国各大公司裁员已成常态，此外，疫情也让不少美国巨头企业面临严峻的生存危机。美国租车巨头赫兹公司23日在特拉华州申请破产。自疫情发生以来，业务大幅萎缩让收入主要来自机场租车的赫兹盈利锐减。为应对巨大经营压力，赫兹3月份解雇1.2万名员工，削减90%的新车购置，并停止所有不必要的开支，但这些措施收效甚微。

　　由于酒店入住率和营收额断崖式下滑，美国酒店行业协会声称整个行业已进入“救助模式”。该协会预计今年酒店入住率将是有记录以来最差，酒店入住率和收入至少到2022年才能恢复到2019年的水平。

　　此外，受全球旅行限制措施影响，航空业受到的打击尤为严重。美国航空协会会长尼古拉斯·卡利奥介绍，美国航空公司已停飞超过3000架客机，相当于疫情发生之前运营客机数量的一半；即便大幅削减航班，客机上座率仍然很低，平均每个国内航班仅17个乘客，平均每个国际航班仅29个乘客。

(责编：李栋、值班)
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