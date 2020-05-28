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国家统计局：4月工业企业利润明显改善

2020年05月28日08:22  来源：经济参考报
 
原标题：4月工业企业利润明显改善

　　国家统计局27日发布的数据显示，4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6个百分点。其中，八成行业利润改善，半数以上行业利润实现增长，高技术制造业和工业战新产业利润大幅回升。

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹指出，生产销售增速均由负转正。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，3月份下降1.1%；工业企业营业收入同比增长5.1%，3月份下降11.1%。规模扩张效益有所显现。

　　4月份，41个工业大类行业中，33个行业利润增速比3月份加快或降幅收窄，其中23个行业利润实现增长，比3月份增加15个。如仪器仪表、通用设备、食品制造、金属制品行业，4月份利润分别增长60.4%、39.4%、30.6%和17.8%，3月份利润则分别下降15.1%、22.1%、16.4%和25.1%。

　　此外，汽车、专用设备、电气机械、电子等重点行业改善明显。“4月份，复工复产继续推进、相关扶持政策效果持续显现，汽车、专用设备、电气机械、电子等行业市场需求明显好转，订单量逐步增加，利润明显回暖。”朱虹说。

(责编：李栋、值班)
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