人民币中间价调升201点

中国外汇交易中心的数据显示，27日人民币对美元汇率中间价报7.1092，较前一交易日大幅上调201个基点。不过，受避险情绪上升影响，当日人民币对美元汇率在离岸和在岸市场双双走低，在岸人民币最终收报7.1547，贬值193点。
近期人民币汇率双向波动幅度加剧，市场也因此产生人民币会否再次形成阶段性贬值趋势的担忧。业内人士表示，多项数据表明人民币长期走势仍将持稳。从外资流动来看，本周以来，北向资金已累计净流入60.31亿元，5月以来已累计净流入208.97亿元。而北向资金流出通常同步或领先于汇率的贬值，目前未有任何迹象。
机构普遍预测，经济企稳预期逐渐增强将会支持人民币汇率在消除贬值压力后趋于走强态势。海通证券研报认为，短期美国仍将维持超低利率政策，预计美元指数趋势上会向联邦基金利率靠拢，美元币值难以长期坚挺，预计未来人民币将有序升值，而人民币资产价值将有所凸显。
瑞银证券中国首席经济学家汪涛此前表示，鉴于未来人民币汇率保持基本稳定的目标，以及今年经常性账户顺差可能小幅扩大等原因，预计今年人民币对美元汇率维持在“7”上下，相对稳定。
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