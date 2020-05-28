金融委办公室发布十一条金融改革措施

5月27日，记者从人民银行网站获悉，根据国务院金融委统一部署，发展改革委、财政部、人民银行等金融委成员单位，在深入研究基础上，按照“成熟一项推出一项”原则，将于近期推出涉及中小银行深化改革、信用评级行业开放等11条金融改革措施。

其中，将出台《商业银行小微企业金融服务监管评价办法》，完善对小微企业金融服务的激励约束机制，从信贷投放、内部专业化体制机制建设、监管政策落实、产品及服务创新等方面进行评价，设置差别化评价指标，对商业银行落实尽职免责要求，给予小微企业贷款差别定价，加强评价结果运用。

将出台《中小银行深化改革和补充资本工作方案》，进一步推动中小银行深化改革，加快中小银行补充资本，坚持市场化法治化原则，多渠道筹措资金，把补资本与优化公司治理有机结合起来。制定《农村信用社深化改革实施意见》，保持县域法人地位总体稳定，强化正向激励，统筹做好改革和风险化解工作。

人民银行行长易纲近日在接受媒体采访时表示，下一步，将支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构的稳健性。

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