原标题：数字化转型提速 银行网点持续优化调整

银行物理网点的优化和调整正在持续，银保监会金融许可证信息平台数据显示，近两年已有6134家银行分支机构终止营业，与此同时，多家银行的5G网点、无人网点、DIY银行等一批新型智能网点相继亮相。

业内人士表示，相比于目前以网点辐射业务和服务的银行形态，未来银行网点数量的递减是必然趋势。但网点不会消失，而将不断向综合化智能化发展。以线上平台为主、以线下网点为辅，线上与线下相融通，强化银行网点与周边生态、社区的交互，是未来银行终端的主要形态。与此同时，银行网点的变迁也是我国银行业数字化转型的缩影，未来银行将进一步加大金融科技的投入，探索更多业务的线上化和数字化转型。

传统网点渐退 智能网点亮相

身边的银行网点在渐渐消失？这不是错觉。据银保监会金融许可证信息平台显示，2018年5月6日至2020年5月4日的两年间，已有6134家银行分支机构终止营业。与此同时，新开张的分支机构只有1541家，净减少4593家。而六家国有大行年报数据显示，2019年网点合计减少836个。

业内专家指出，近年来，银行加大线上线下一体化经营，将原本的线下业务挪到线上进行发展。

这一观点得到了数据的证实。据中国银行业协会统计，2019年银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔，其中手机银行交易笔数达1214.51亿笔，交易金额达335.63万亿元，同比增长38.88%；全行业离柜率高达89.77%。

另外，随着传统物理网点的关停，多家银行的5G网点、无人网点、DIY银行等一批新型智能网点开始相继亮相，为用户提供线上线下多个场景的增值服务。农行在2019年末实现全行共2.2万家网点全部智能化，工行、农行、中行、东亚银行等均已建成多个5G智慧网点试点。5月19日，江苏南通市首家“5G智能”银行网点——交通银行新城支行开业。除了利用5G技术接入多种智能设备自动感知场景应用外，该网点还可实现与交通银行内部各部门、合作企业、授权5G客户端建立多会场互动视频直播。

据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》显示，截至2019年末，中国银行业金融机构网点总数达22.8万个，其中年内改造营业网点15591个。

线上线下融合提速

专家指出，随着银行业务数字化水平不断提升，银行网点客流量、交易量正在萎缩；此外，考虑到刚性租金和人工成本，网点投资回报率也在下降。德勤中国审计及鉴证合伙人施仲辉此前表示，银行网点由实体变为线上将大量减少其运营、营销的成本，尽管线上投入也会随之增加，但总体而言，网点的减少对于银行的盈利具有正面影响。

不过，网点仍是保持客户黏性的重要窗口，但未来网点的转型升级也势在必行。全球软件及咨询公司思特沃克中国区总经理张松在接受《经济参考报》记者采访时表示，未来网点将不断向综合化智能化发展，尽管银行未来网点不会消失，但相比于目前以网点辐射业务和服务的银行形态，未来银行网点数量的递减是必然趋势。银行智能化网点建设也将逐步实现轻型化和虚拟化升级，这种轻型化、智能化、微型化网点将成为未来趋势。他强调，目前银行网点的减少并不是简单的裁撤，而是如何在适应未来银行发展趋势过程中调整优化与推进转型。

“未来的银行网点将是一个科技发展的展示场。必将规模化应用智能排班、全渠道大数据营销、数字化销售管理等工具，并通过线上线下有力结合，为客户打造物理渠道、虚拟渠道和数字渠道的无缝体验。”张松称。

张松也表示，以线上平台为主、以线下网点为辅，线上与线下相融通，强化银行网点与周边生态、社区的交互，是未来银行终端的主要形态。他说，线上的优势是便捷，劣势是没有温度。线下的优势是有温度，劣势是不够方便。银行要想让线上线下一体化融合，就要做到线上有“温度感”，线下更“智能化”。

实际上，银行网点早已开始对功能区域进行改造。2019年，邮储银行深圳湾支行推出了带有休闲咖啡厅的“新零售体验中心”，为客户提供饮品和休息的场所，希望借机实现客户的转化。越来越多的银行网点也开始探索这种模式，不仅作为高端客户接待咨询场所，还将银行服务送进了蛋糕店、超市、小型图书馆等社区场所中。

张松说，这种将生活场景和银行业务无缝融合的网点模式，不但能够吸引客户，强化与客户之间的联系，打造有亲情、有温度的服务体验，还能够将银行网点数字化运营、客户营销做得淋漓尽致。

数字化转型仍面临挑战

实际上，银行网点的优化调整是我国当今银行业数字化转型的缩影。数字化转型已经成为商业银行的行业共识，而疫情的发生更进一步激发了社会对于线上金融服务的需求。银保监会接连发文，要求银行保险机构积极推广线上业务，优化丰富“非接触式服务”渠道，并取得显著效果。如农业银行建立“普惠e站”线上服务平台，为小微企业客户提供集“预约开户、结算对账、在线融资”于一体的“一站式”移动金融服务。江苏银行则在年报中表示，已推出运用5G技术的远程投顾服务等。

“伴随近些年国内银行业纷纷向大零售转型，个人业务的线上化步伐愈发加快，尽管银行全行业的离柜率已高达90%，但很多银行业务服务在线上是不完整的，比如对公业务、私人银行业务、大额交易业务，以往多在线下开展，这类业务相较于个人业务，数字化转型的潜力空间较大。”张松说。他表示，也正因此，在疫情影响下、全球经济下行的环境中，银行大零售业务承压，增速乏力，大型银行和激进的中小银行也逐渐开始探索对公业务的数字化转型。

与此同时，传统银行的数字化转型仍面临挑战。中国银行业协会研究部副调研员王丽娟表示，银行业数字化转型过程中存在着“知易行难”，尤其是中小银行，在数据治理方面仍有欠缺，“数据孤岛”现象时有发生。她建议，商业银行尤其是中小银行一方面要结合战略规划对本行相关业务进行调整，另一方面中小银行可主动施行开放策略，以合作的方式融入更多外部场景，在“潜移默化”中培养客户的金融习惯。

张松表示，应该进一步加强与金融科技公司的合作，推进商业银行数字化转型的速度。与金融科技公司协作、建立起结盟合作的生态系统，对于商业银行数字化转型的成功至关重要。他还表示，应加强整体规划，避免分散资源投入。数字化首先是一个银行的战略选择，银行要服务什么客户，要采取什么服务模式，提供什么产品也就是做什么业务，决定了在数字化上的需求是什么。对传统银行而言，现存的物理网点，有众多的一线员工，有IT能力和可投入资源的限制，在制定数字化战略目标时，就亟须明晰战略方向，选择是补足短板点状突破，还是实行模式创新。

(责编：李栋、值班)