刘起涛委员:加快建设全国高速公路“交通大脑”

人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰） 高速公路系统是我国道路客货运输的主要承担者。快捷、互联、通达的高速公路系统为国民经济高质量发展和交通强国建设提供了重要基础支撑作用。

“全面采集、整合、分析和利用高速公路运输及运营数据资源，对于提升高速公路乃至经济社会运行及管理能力具有重要意义。”全国政协委员，中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长刘起涛告诉记者，利用大数据分析并监测应急保障运输车队情况，可以为其定制并提供全路网实时最优绿色通道方案。通过分析并跟踪特殊重载运输车队情况，可以实时评估高速公路基础设施承载能力，优化通行路径，防止道路运输安全生产事故发生。

“但是，目前我国高速公路系统全路网大数据整合应用还远远不够，特别是数据联网和共享方面还存在不少障碍，与建设智慧交通的要求存在不小差距。”刘起涛表示，“撤站并网”一方面形成了“全国一张网”的高速公路运营管理新模式，提升了全路网运行效率；另一方面也暴露出部省之间数据共享不够顺畅，各省份间的数据、管理和政策协同不够等问题，数据进一步融合仍有较大空间。此外，新冠肺炎疫情防控还暴露出各行业在信息共享、实时应用和快速协同反应等方面还存在不足。当前管理实践也反映了基于数字化赋能的高速公路精细化管理能力还不够强。

刘起涛建议，由交通运输部牵头并与相关部门加强协调，强化政策指导，全面整合交通运输行业数据资源，形成全国高速公路数据“一盘棋”部署和“一张网”采集，加快建设全国高速公路“交通大脑”，提升高速公路智能化管理水平，进一步提高运行管理能力和运输服务效率。

如何完善与规范交通运输信息体系，奠定“交通大脑”大数据基础？刘起涛建议，应从国家层面加强统筹，协调交通运输、公安、通信、气象、应急等行业，解决跨行业、跨省区的信息数据割裂、数据制式不统一等问题，统一全国高速公路运输车辆、人员、基础设施状态及周围环境的数据采集标准清单和数据接口，保障智慧高速公路建设的数据来源全面、精准。

刘起涛表示，要加快推进数字化与人工智能技术相结合的技术支撑体系建设，尽快形成具备“大脑”分析能力的高速公路国家级大数据分析平台。同时，加大北斗导航系统在交通运输行业的推广应用力度，扩充外部有效信息来源。在现有高速公路系统基础上，有计划地完善智能信号和信息管理系统，建立智慧交通卡口系统，在车辆端和驾乘客户端开发智能导引终端，采用区块链技术升级可追溯的出行即服务（MaaS）系统。统筹部署数据采集、“交通大脑”、管理终端等各环节、各方面工作，尽快实现高速公路海量数据“收集—分析—决策—管理”闭环使用。

“‘交通大脑’基本功能实现后，重在拓展‘交通大脑’应用场景，引领智能化转型。”刘起涛介绍，借助“交通大脑”的云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，可以进一步挖掘数据资源，探索智能载运工具、智能运营控制与管理、高速公路智能监测及预警、安全应急等方面的智能化生态应用场景，推进以数据为核心的“高速公路+数字化”发展新模式。

(责编：乔雪峰、毕磊)