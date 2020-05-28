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周鸿祎委员：“新基建”与数字化时代更需要网络安全

2020年05月28日10:08  来源：人民网
 
周鸿祎委员：“新基建”与数字化时代更需要网络安全

人民网北京5月28日电 （田虎）近日，全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎做客人民网对话企业家访谈栏目。

周鸿祎表示，“新基建”加速推动整个社会的数字化转型。“新基建”与传统基建最大的区别，就是“数字化基建”。物联网、云计算、5G、大数据和人工智能等新技术，把整个社会、产业的发展都架构在软件和网络之上，网络安全的重要性前所未有的高。

周鸿祎表示，随着国家和社会对网络安全越来越认可，加上“新基建”的投入，网络安全的投入肯定也会随之加大，网络安全进入了一个新阶段，需要基于大数据的智能感知、基于新的网络安全技术，也需要通过新的技术普及、新的网络安全防范理念，真正实现应对。“物联网、云计算、5G、大数据和人工智能等新技术的广泛运用，能够帮助很多产业进行转型升级。”在周鸿祎看来，新技术的运用，会使生活自动化、数字化程度加深。

今年很多行业都受到了疫情的影响，对于如何推动复工复产，周鸿祎表示，360的能力不仅限于网络安全，除了捐物资，还要用“技术所长”给社会解决问题。“在社区成为防疫一线时，我们用搜索、大数据、人工智能这些技术，在最短时间里打造一系列疫情防控解决方案，发动‘百城战疫’动员能动员的力量，把方案快速落地。复工复产阶段，远程办公的需求大，360除了推免费的‘远程办公包’，还要负责‘新事物’的安全，用我们的专长，避免远程办公没防护的‘裸奔’。”

此外，对于如何赋能政企客户完成数字化转型、共同构建大安全生态，周鸿祎透露，“360构造了一套预警机系统，叫‘360网络安全大脑’。围绕着‘网络安全大脑’这套技术，希望能建立一套安全防护方法论和体系，把它输出到工业互联网里，输出到‘新基建’里，输出到5G安全防护体系里。通过一套大数据为核心的分析系统，通过漏洞的搜集和定期打补丁的方法，使得很多系统安全防护能力整体提升。”

(责编：田虎、连品洁)
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