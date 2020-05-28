人大代表丁国林：建议转化运用AI技术促进媒体融合转型

人民网北京5月28日电 （栗翘楚）今年两会期间，提高科技创新支撑能力、加速人工智能应用落地成为代表热议的话题。政府工作报告提出，提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入。
全国人大代表丁国林建议：“我们要增强紧迫感和使命感，推动关键核心技术自主创新突破，以互联网思维探索人工智能技术转化运用，用主流价值导向驾驭‘算法’。”
丁国林表示：“为适应信息主体视听化、网络视频爆发期大势，要更加有力推动AI影像技术的应用，更加精准促进媒体融合转型，更加迅速占领信息传播制高点，一是大力扶持相关技术企业，出台针对性减税降费政策；二是积极开放应用场景空间，合力做强媒体融合国家战略；三是成立产学研一体联盟，共同推动技术进步和业务应用。”
随着5G技术的大规模商用，视频流量将呈指数级增长，视频化表达已是大势所趋。但当前，我国媒体转型与发展正面临着发展瓶颈，主要表现在：低效率的视频生产方式制约了传统媒体向融媒体、智媒体转型；海量化的视频生产规模使内容审核更加复杂困难。
丁国林认为，AI 影像技术的赋能加持可以有效解决传统媒体发展瓶颈，也是实现媒体融合发展战略的必由之路。
目前，AI影像技术对于媒体融合潜力巨大、前景广阔，主要作用有5个方面：一是自动化生产，融合多模态图像识别、情感语境、关键帧捕捉等关键技术，自动化生产全新视频，极大缩短工时、降低成本；二是智能化识别，基于数据快速处理、视频智能识别，有效解决镜头提取准确率不高、类型识别不准、通用性差等问题；三是数据化挖掘，通过人工智能技术，盘活持续性海量视频资料，使其可搜索可随需提取，实现价值最大化；四是结构化服务，提供精确到帧的自动化视频结构化服务，实现视频、图片、声音等内容自动合规性审核；五是个性化推送，分析理解观众兴趣偏好，视频输出从常规单向输出变为按需求输出，更加贴合观众需求。
实际上，国内已经有企业正在利用AI影像技术服务于国家的“媒体融合”战略。影谱科技创始人姬晓晨表示，“影像内容将是继文字、图片之后的主要信息载体，随着信息视频化提速，影像内容产制播将进一步向个性化和智能化演进，智能影像与机器影像并存。智能影像技术在流媒体领域的充分应用将推动‘个性化和互动性的智能内容将成为重要组成部分’，并已达到大规模应用的临界点”。
据介绍，AI影像技术已成为人工智能在媒体领域的应用标杆之一，不仅能创建及优化内容本质，它还可以在定义“技术如何快速落地”方面发挥重要作用。除此之外，智能影像技术仍然充满了各种可能性。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】