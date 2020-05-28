人大代表丁国林：建议转化运用AI技术促进媒体融合转型

人民网北京5月28日电 （栗翘楚）今年两会期间，提高科技创新支撑能力、加速人工智能应用落地成为代表热议的话题。政府工作报告提出，提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入。

全国人大代表丁国林建议：“我们要增强紧迫感和使命感，推动关键核心技术自主创新突破，以互联网思维探索人工智能技术转化运用，用主流价值导向驾驭‘算法’。”

丁国林表示：“为适应信息主体视听化、网络视频爆发期大势，要更加有力推动AI影像技术的应用，更加精准促进媒体融合转型，更加迅速占领信息传播制高点，一是大力扶持相关技术企业，出台针对性减税降费政策；二是积极开放应用场景空间，合力做强媒体融合国家战略；三是成立产学研一体联盟，共同推动技术进步和业务应用。”

随着5G技术的大规模商用，视频流量将呈指数级增长，视频化表达已是大势所趋。但当前，我国媒体转型与发展正面临着发展瓶颈，主要表现在：低效率的视频生产方式制约了传统媒体向融媒体、智媒体转型；海量化的视频生产规模使内容审核更加复杂困难。

丁国林认为，AI 影像技术的赋能加持可以有效解决传统媒体发展瓶颈，也是实现媒体融合发展战略的必由之路。

目前，AI影像技术对于媒体融合潜力巨大、前景广阔，主要作用有5个方面：一是自动化生产，融合多模态图像识别、情感语境、关键帧捕捉等关键技术，自动化生产全新视频，极大缩短工时、降低成本；二是智能化识别，基于数据快速处理、视频智能识别，有效解决镜头提取准确率不高、类型识别不准、通用性差等问题；三是数据化挖掘，通过人工智能技术，盘活持续性海量视频资料，使其可搜索可随需提取，实现价值最大化；四是结构化服务，提供精确到帧的自动化视频结构化服务，实现视频、图片、声音等内容自动合规性审核；五是个性化推送，分析理解观众兴趣偏好，视频输出从常规单向输出变为按需求输出，更加贴合观众需求。

实际上，国内已经有企业正在利用AI影像技术服务于国家的“媒体融合”战略。影谱科技创始人姬晓晨表示，“影像内容将是继文字、图片之后的主要信息载体，随着信息视频化提速，影像内容产制播将进一步向个性化和智能化演进，智能影像与机器影像并存。智能影像技术在流媒体领域的充分应用将推动‘个性化和互动性的智能内容将成为重要组成部分’，并已达到大规模应用的临界点”。

据介绍，AI影像技术已成为人工智能在媒体领域的应用标杆之一，不仅能创建及优化内容本质，它还可以在定义“技术如何快速落地”方面发挥重要作用。除此之外，智能影像技术仍然充满了各种可能性。

(责编：栗翘楚、孙阳)