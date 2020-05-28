“新基建”驱动产业升级 建筑业开启“智造”之路

今年政府工作报告不仅回顾了我国对抗新冠肺炎疫情中所汲取的经验，也结合当今大环境下所面临的经济与就业问题提出了“六稳”、“六保”等发展目标。其中，优化先进制造业与现代服务业等新兴高科技产业是促进未来经济发展的关键。同时，增加相关产业的职业技能培训，是实现“稳就业”目标的有效方法之一。如今，新型基础设施建设在各行各业中的引进与运用，也成为了各行各业所重视的战略规划方向。

作为重要的传统行业之一，我国建筑业仍面临着行业需求高、人力资源匮乏、作业环境差等发展问题。“新基建”的到来，则标志着中国建筑业将高科技融入传统建造模式的开始。如何让传统建筑业向互联网等新兴产业共同进步，完成从“中国制造”到“中国智造”的升级与改革，是众多产业领军者需要思考的关键问题。

与科技同行，创新助力建筑行业转型升级

根据国家统计局数据显示，2019年建筑业增加值占国内生产总值比例已达到7.16%。此数值不仅实现了建筑增加值连续三年的稳定增长，也达到了近十年的最高点。然而，建筑行业可观的生产趋势并没有与之对应的高效劳动力与足够的从业人数。

除去人口红利减少、社会老龄化加速等普遍社会问题所造成的劳动力短缺。传统建筑业作为劳动密集型行业，还面临着着作业环境“危繁脏重”，工程质量风险高，用工成本攀升等安全问题。与此同时，中国建筑业的“大而不优”，还暴露出了行业内数字化、智能化程度低的短板。将科技创新融入产业内，用建筑机器人代替传统“危繁脏重”的人工作业，是“新基建”趋势下促进当今建筑行业快速发展的重要战略。

如今，世界范围内已经有越来越多的建筑公司以整合机器人来解决劳动力短缺等问题，其中具有代表性的国际企业包括挪威的nLink机器人有限公司，以及新加坡的飞码机器人私人有限公司。他们所研发的钻孔机器人与墙面喷涂机器人皆为提高工程效率，减轻建筑业工作负担做出了贡献。

随着全球建筑科技化的趋势全面开启，碧桂园集团也开始探索“建筑机器人+装配式建造”的模式。2018年7月，碧桂园集团全资子公司广东博智林机器人有限公司正式成立。通过引进名校专业人才迅速搭建系统化研发体系，联手清华大学、香港科技大学等科研院校重点聚焦建筑机器人研发、制造、与运用。

截至目前，博智林机器人有限公司已经研发机器人54款，并将37款机器人投放工地测试应用。博智林公司所研发生产的多款建筑机器人中，外墙喷涂机器人可代替传统施工中的高空作业，不仅提高了施工安全性，还将工效提高了4-6倍。除此之外，已处于产品化阶段的预制内墙搬运机器人，可一次性搬4块约180公斤的内墙板，在节省劳力的同时，还有效避免了运输过程中所面临的安全隐患。

建筑机器人的研发与生产，不仅为解决劳动力短缺等社会问题打下了良好的基础，也有效促进了未来建筑行业的可持续发展，减少施工环境中所造成的污染。头部房企的创新战略布局，标志着中国建筑业紧跟“新基建”趋势，将科技精神融入传统行业的升级变革，走向“智造”之路。

与需求共进，有效提升产教融合人才培育

如果机器人研发是建筑行业需要重视的发展趋势，那相关技术型人才的培养与引进则是实现此目标的核心。“以训稳岗”，推动职业院校与职业技能的培训，可助力实现“稳就业”的重点经济目标。

相关数据显示，目前我国技能劳动者超过1.65亿人，但高技能人才只有4791万人。建筑机器人研发与生产作为对技术有严格要求的新兴高科技产业，在高端技能人才的需求上远高于其他行业。当今企业与研究院校是否能够响应国家鼓励职业教育发展的号召，并对此采取行动，也是实现“新基建”与建筑产业科技化的关键要素之一。

成立于2014年的广东碧桂园职业学院是碧桂园集团培养职业型人才并弥补行业技能型人才缺口的重要举措之一。

据了解，碧桂园“产教融合，校企共育”的人才培育方式，已向行业内提供一线管理干部或技术骨干730人，为学生的成长以及就业提供了良好的基础。除此之外，碧桂园还携手清华等20多家校企组建 “智能建造产业融合联盟”，为机器人、智能制造等行业的重点企业和高水平大学与中高职院校提供交流与资源共享平台，持续促进教育供给与产业需求的全方位融合。

2020年，科技与创新是各大行业助力实现国家“六稳”、“六保”的经济目标的关键。“新基建”的大趋势，使碧桂园等龙头企业受到启发，利用机器人等新型技术克服传统施工的过程繁琐与安全隐患，而“产教融合”的人才培养模式也同时解决了技术型人才的短缺。目前，建筑业的未来发展方向已经明确，中国的“智造”之路会在更多行业领军人的带领下，拥有成熟的技术与全新的高度。（实习生金雨思）

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