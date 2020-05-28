“房住不炒”定调不变 政府报告勾勒宜业宜居新蓝图

“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。”、“深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。”、“完善便民设施，让城市更宜业宜居”……今年的政府工作报告，勾勒出一张写有“获得感”的美好居住新蓝图。

住房作为老百姓最为关心的民生问题之一，在今年的政府工作报告中虽然只有短短几句，却字字铿锵有力。不但透露出2020年住房工作的新愿景，还明确了住房工作的新任务、新目标。

对此，多位代表委员和专家学者在接受人民网财经采访时表示，政府工作报告继续坚持“房住不炒、因城施策”的主基调不动摇，意在让房地产行业回归真正的居住属性。下一步，各地因城施策将更加灵活，从供需两端着手，以保障房地产市场的平稳运行。

坚定“房住不炒” 灵活践行“因城施策”

保持政策定力是稳预期的关键。“坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，应该是国家层面关于房地产行业发展的最高行动导向。今年关于房地产发展的指导描述虽然文字不多，但是非常清晰，说明国家对房地产业的定位和政策是持续的、明确的。”全国政协委员、房天下董事长莫天全向人民网财经表示。

在莫天全看来，自2019年以来，我国房地产市场基本处于平稳运行态势，很大程度上得益于各地落实“房住不炒”定位，以及实施的一系列房地产调控政策的组合拳。

对于未来的房地产调控政策，中国人民大学国家发展与战略研究院城市更新研究中心主任秦虹认为要坚持四个不变：

一是“房住不炒”的定位不变，其中关键是落实好“住”的需求,防止“炒”的反弹；二是“租购并举”的供给体系不变，今年以试点城市为主，各地将多渠道、多策并举发展租赁市场；三是“因城施策”的调控机制不变，地方政府仍是住房保障体系建设和稳定房地产市场的主体；四是“三稳”的调控目标不变，防止市场出现大起大落。

落实“房住不炒”定位怎么做？

秦虹建议，要以稳市场为目标控制好房地产开发节奏：一是要加强房地产供需两侧的协调管理，真正落实“人地挂钩”的土地供应节奏；二是统筹核心城市与周边中小城市房地产市场发展，建立统一完整的房地产调控体系和目标；三是重视城市更新，引导房地产业转型发展，更加关注盘活存量市场，助推城市高质量发展。

实施扩大内需 新型城镇化建设成发力点

今年政府工作报告指出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，其中一“新”即为新型城镇化。

“在扩大有效投资方面，政府工作报告把‘新型城镇化’放在了重要的位置来阐述，并且出现了几处新的提法。未来的经济增长，尤其是在扩大内需方面，城镇化是重要方面。因此，新型城镇化的道路要坚定不移地走下去。”北京大学首都发展研究院院长李国平向人民网财经表示。

“新型城镇化与就业之间关系密切，每年新增就业数也是推进新型城镇化重要的成果体现。”李国平表示，新型城镇化一直在路上。据他预测，每年我国城镇化水平大概增加一个百分点，预计2030年或将达到70%。

如何高质量推进新型城镇化建设？

国务院发展研究中心研究员刘云中向人民网财经表示，一是通过户籍、土地等改革，提高农业转移人口的收入，提高这类群体的生活消费和住房消费；二是促进人口、资本、信息等要素在城乡之间的流动，提高城乡之间的资源配置效率，促进经济增长；三是提高人力资本，加快经济方式转变。

以人为核心的新型城镇化建设还面临哪些难题？

“去年我国城镇化水平首次超了过60%，软硬件等基础配套设施要及时跟上，以迎合城市居民和新市民的生活需求。同时，我国城镇化不已不仅仅是基础设施和房地产开发这些硬件建设，还需要以产业驱动来带动就业。”李国平表示，

“未来的城镇化一定要高度重视城乡融合发展。由于一面连接城市，一面连接乡村，县城就成为了最重要的载体。”刘云中表示，一方面需要促进县域经济的良性发展，让县城具有充分的活力，另一方面要加强县城的公共服务设施，包括医疗卫生、教育、社会保障、公共治安等多方面的软硬件设施建设。

改造老旧小区 补齐居住环境短板

推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措，还体现了非常时期稳投资、扩内需、稳民生的迫切性。

秦虹表示，疫情之后，如何提升居住品质是政府和企业需要考虑的重点方向。因此，居住产品的升级、老旧小区的改造，将成为市场和政策的着力点。

政府工作报告在提到“加强新型城镇化建设”时强调，要大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务”。

实际上，今年“新开工改造城镇老旧小区3.9万个”的目标在4月14日召开的国务院常务会议就已经明确。此外，在“围绕保障和改善民生，推动社会事业改革发展”部分，报告还提出要加强和创新社会治理，完善社区服务功能。

对此，刘云中认为，当前一些大城市面临的承载能力不足问题，既包括经济活力和经济结构面临的转型压力，也包括衣食住行等方面服务能力的不足，因此要尽快采取开工改造城镇老旧小区、完善便民设施等举措。

58安居客房产研究院分院院长张波也表示，2017年到2019年房地产从去库存到稳楼市，今年强调深入推进新型城镇建设，将突出发挥中心城市和城市群的综合带动作用，培育产业、增加就业，相比于去年坚持以中心城市引领城市群发展，更为强调城市群内城市整体的有序发展，下一步的工作重点也会转移到老旧小区改造上来。

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