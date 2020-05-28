银联联合商业银行投入惠民补贴近8亿元

自4月中旬银联“重振引擎”助商惠民计划全面启动以来，结合人民银行指导推动的移动支付便民工程，中国银联已联合商业银行投入惠民补贴近8亿元，拉动消费超2.3万亿元。

一个多月来，“重振引擎”助商惠民计划覆盖的商户规模持续扩大，参与商户数从4月底的40万激增到88万，其中小微商户达58万，覆盖2000多个热门消费品牌。在各地，银联打造了一批地方特色活动，如青岛“百日万店消费季”、重庆“千万让利 亿元消费”和深圳“吃喝玩乐GO”活动，商户客流明显回升，交易量回暖最高达35%。

作为助商惠民活动的重要组成部分，中国银联联合地方政府及商业银行，通过云闪付APP在武汉、南通、宁波、青岛、呼和浩特、沈阳、重庆、海口、乌鲁木齐、珠海、南昌、长春、西安、太原、厦门、长沙、贵阳、西宁、上海、烟台、成都、深圳、大连、开封、阜阳、衢州等85个城市（区）发放消费券，带动各地餐饮、超市、百货等消费近7亿元，消费乘数达4.7倍，其中九成以上受益商家为中小微商户。其中，武汉地区云闪付APP消费券已累计发放三期共81万张，66万用户参与领取，承兑近70%，受到市民热情参与；上海“五五购物节”的消费补贴已使得12000户商家和850万用户受益；江苏“五城八区政府消费券” 延伸至景区等特色场景，40万张消费券已承兑过半；山西总工会通过云闪付APP发放2900家基层工会的1.4亿特别消费券，已惠及全省工会会员；安徽阜阳“政府发券+企业让利”模式得到商家积极响应，累计1.7亿补贴让利已形成正向循环激励。

银联还利用自身的平台优势为湖北地区提供精准扶持。在共青团中央的指导下，银联联合Bilibili弹幕视频网站举办了“‘我和我的家乡’青春购510专场直播”活动，在云闪付商城设立湖北农产品专场，以线上流量赋能线下实体经济，为湖北复工复产加油助力。

为了让更多用户在惠民活动中受益，全国34个城市地铁、逾1700个城市和县域公交都已开通包括云闪付APP在内的银联移动支付。云闪付APP还在多地推出“1分钱乘车”优惠，助力实现安全、便利、优惠的无接触乘车。

此外，银联还计划于近期联合主要商业银行创新推出数字银行卡，以手机为载体，通过卡码合一的形式实现线上申请及实时开通，简化卡片申请流程，便捷用户即开即用。

据悉，在“重振引擎”助商惠民计划的基础上，5月29日至6月3日，中国银联将携手各商业银行、大型商户和手机厂商等合作伙伴，升级打造银联62节惠民消费活动。消费者可用云闪付APP、银联手机闪付、银联二维码等产品，在逾40万家线上线下商户以超值优惠价格（部分低至原价3折以下）购买惠民好货。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)