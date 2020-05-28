讯飞录音笔新增支持藏、维语及12种方言

人民网北京5月28日（记者毕磊）27日，科大讯飞发布讯飞录音笔硬件产品转写引擎的升级，涉及录音、转写、后端编辑方面的性能提升，现有机型可在 29 日通过 OTA 升级。

在录音方面，讯飞智能录音新增支持录音声源定位，通过判断声源方向，实现更好的拾音效果。同时，产品增加非人声过滤，在音频播放时，可自动跳过没有人声的冗余录音，有效节约整理时间；而高增益降噪，使得产品在5-15米录音时，转写准确率提升30%，同时人声更加清晰。

在转写方面，讯飞智能录音笔新增粤语、河南话、四川话、重庆话、云南话、贵州话、天津话、河北话、东北话、甘肃话、山东话、太原话12种方言，行业首发藏语、维吾尔语2种少数民族语言，并支持中、英、日、韩、俄、法、越南、西班牙8种语言转写。同时，中英文混读识别功能也可在转写时自动识别夹杂着中英文的语音内容。

在后端编辑方面，讯飞智能录音笔可根据上下文自动分段；自动区分标注讲话人；口语规整（过滤语气词、重复词、无意义词）；自动抽取文本关键信息，形成摘要；以及个人自定义词库。

此外，基于云账号，讯飞智能录音笔还支持用户在录音笔、手机APP、网页等多个客户端自动同步和管理数据，同时还能进行录音回听、文稿编辑、一键导出等操作。

(责编：毕磊、乔雪峰)