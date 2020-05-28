“百星·百亿助力武汉 腾讯武汉品牌嘉年华”启动

百余明星为武汉产品“打call”带货，武汉14位区长化身“网红主播”为自家特产代言，5月10日开幕的“百星·百亿助力武汉”直播公益活动受到广大市民的喜爱和点赞。为了让精彩延续，5月26日起，武汉市与腾讯公司联合开展“百星·百亿助力武汉——腾讯武汉品牌嘉年华”直播活动，精选武汉名优特产，为广大网友带来更多优惠福利，倾力打造“武汉品牌嘉年华”购物节。

周黑鸭鸭脖子、良品铺子网红零食、仟吉绿豆糕、大汉口热干面……总有一样你喜欢，等你来下单。5月26日下午3点，武汉市政府相关领导客串网络主播，走进腾讯直播间和大家共叙武汉品牌好故事，为武汉名优产品带货助力。

本次活动由武汉市委、武汉市人民政府主办，武汉市商务局承办，腾讯微视、腾讯·大楚、腾讯看点、腾讯新闻执行承办，周黑鸭、良品铺子、仟吉等企业协办。旨在通过短视频+直播模式，助力武汉和湖北地区的优品在全国的推广和销售，推动武汉市复工复产、复商复市，促进经济生活加快恢复，给全国网友带来一场有实惠、有品质的直播盛宴。

“武汉品牌嘉年华”购物节 市长局长客串“主播”来带货

26日下午的首场活动，武汉市政府副秘书长方洁做客直播间与全国网友互动，推荐武汉品牌好物。市商务局书记、局长都化身“主播”与企业负责人一起直播带货。本场直播优选周黑鸭、良品铺子、九州通·九信中药、黄鹤楼酒、仟吉、大汉口、蜂之巢、福达坊8家武汉知名品牌的20多种特色产品在线推介。

据了解，本次活动将从5月26日一直持续到5月30日，武汉市各个区的区长后续也都将陆续来到腾讯直播间与大家分享优品好货，一起享受“武汉品牌嘉年华”购物节的狂欢。

“吃货”福利专场：这些武汉网红特产 都在等你尝鲜

26日的首场直播可谓是“吃货”专场。从网红美食“良品铺子”、“周黑鸭”，到具有老武汉特色的大汉口热干面、黄鹤楼酒……多种精挑细选的武汉名优特产，在本次直播中以最大折扣力度与大家见面。

六一儿童节在即，良品铺子带来了针对走亲访友给儿童送礼的小食仙元气礼包；仟吉也精心挑选了端午明星产品海藻糖绿豆糕；中华老字号黄鹤楼酒业带来的寓意“武汉清零”的“汉清酒”，还有国家中医医疗队授权配方的九信“益小方”金银花人参茶，满足当下复工复学的需要。此外，还有更多优惠好物等待用户去直播间解锁。

本次直播共计持续3小时，用户纷纷通过腾讯微视、腾讯看点、腾讯直播平台实时在线观看，即刻下单购买各种商品。腾讯作为本次活动的执行承办单位，全程为直播提供技术和平台支持，腾讯微视、腾讯大楚、腾讯看点、腾讯直播、腾讯新闻等多渠道多平台也全力为本次直播推流。

腾讯4个维度3个阶段助力武汉经济复苏和品牌塑造

据腾讯相关负责人介绍，此次活动也是腾讯公司联合武汉市委宣传部、武汉市委网信办、武汉市商务局等多个部门推出的“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”中的一部分。

“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”主要分为三个阶段，从内容、产业、文化、人才四个维度，助力武汉社会经济复苏和武汉城市品牌塑造。

第一阶段，发起“我为武汉抢一单”活动，以助力武汉消费券发放使用为核心，推广消费品牌，提升消费热情。数据显示，在五一假期期间，腾讯微视助力用户在微信支付内领取武汉消费券，假期3天共带动消费9亿元。这次举办的“百星·百亿助力武汉暨腾讯武汉品牌嘉年华”直播活动，将通过市长、区长带货，打造“武汉品牌嘉年华”，助力武汉名优商品网上销售，推广武汉品牌，推动武汉零售业发展。

第二阶段，“闪耀武汉之夜”，以拉动武汉夜经济复苏和提升为重点，展现武汉魅力。伴随着“2020腾讯中国城市夜经济影响力启动盛典”落地武汉，还将推出“武汉小龙虾地图”、《排队小吃》等精品内容和活动，进一步刺激消费欲望。

第三阶段，围绕“武汉欢迎你”主题，聚焦武汉文旅产业复苏，喜迎八方游客，合力打造武汉文旅品牌。在此阶段，腾讯微视将重点对武汉文旅从业人员进行短视频直播等培训，并推出“寻找武汉景区推广官”短视频直播大赛等活动，在向全国全世界推广武汉文旅的同时，建立武汉本土的文旅新媒体团队。

据了解，目前第二个阶段“闪耀武汉之夜”和第三个阶段“武汉欢迎你”预计在5月份和6月份陆续启动，腾讯将持续为武汉复苏提供力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)