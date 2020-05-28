新路径、新模式、新场景 工业互联网拓展中国经济新空间

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用正成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。

“发展工业互联网，推进智能制造”，继2019年首次被写入政府工作报告，“工业互联网”在今年的政府工作报告中被赋予更多使命意义：推动制造业升级和新兴产业发展。从“打造平台”到“推进发展”，一年间，我国工业互联网的发展驶入了快车道。

今年两会期间，人民网《金台圆桌》邀请工业互联网领域代表委员、企业家、专家学者就我国工业互联网发展现状、工业数据资源要素价值、工业互联网创新升级，数字化、网络化、智能化激活新经济等话题进行了深入探讨。

工业数据资源要素是发展创新新引擎

在业内人士看来，工业互联网作为我国工业与信息化的重要抓手，一年来取得了诸多成效，逐渐从概念化走向现实应用阶段。

“目前，我国大概有10个工业互联网平台在行业内领跑，另有70个细分的工业互联网平台在跟跑，同时还有200个区域或垂直行业的工业互联网平台在落地。” 江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮介绍，以徐工信息公司的汉云工业互联网平台为例，2019年该平台链接设备已超过80万台，链接企业1000家，同时还链接了“一带一路”倡议下的28个参与国家。

我国的工业互联网平台正逐渐开始落地生根，多数平台所对接的客户已经开始大幅地使用工业互联网产品来解决生产过程中的实际问题。

“过去的一年，是中国工业互联网发展过程中具有里程碑意义的一年。工业互联网已经不再是一个‘虚拟’词汇，而是成为了实际可操作、可依赖、可发展的领域。”航天云网科技发展有限责任公司董事长於亮表示，发展工业互联网，支持制造业企业转型升级高质量发展，提升政府的治理能力已经成为社会跟企业的普遍共识。

於亮介绍，疫情期间航天云网将自身平台与其他央企的平台进行融合，盘活分散的数据资源，融通大中小企业的供应链，有效保障了浙江、江苏、山东、湖南等地的口罩生产产能。

数据要素作为工业互联网的核心要素，其重要作用也在疫情中逐渐凸显。

“建设行业级、区域级工业互联网平台可以积累工业大数据，通过精确的数据分析和处理，达到整个行业生态的提质增效和降本减存，并通过云计算、物联网、大数据和人工智能等扩展工业服务的模式。”全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇建议，通过工业互联网平台与金融平台互联，实现产融互通协同向有工业互联创新应用建设意义的重点行业、重点企业提供贴现、融资等定向支持；同时，从财政政策方面降低或减免国有银行贷款附加费用，确保企业、尤其是小微企业融资成本下降，更好地服务实体经济。

数据要素与传统制造业的生产要素不同——工业互联网发展具有开放、跨域、网络互联等特征，打破了以往权责清晰的生产边界，带来更为复杂的数据信息安全问题。

“中国制造业的安全体系目前还不够健全。”对于我国目前的工业互联网数据安全情况，张启亮表示还存在许多问题。

为完善工业互联网的数据安全体系，我国各地在加快推进工业互联网布局的同时，也在从制度、技术、产业等多个层面，整体地进行数据安全策划。“以徐工信息为例，每年在数据安全方面的投入达到几千万元。”张启亮说。

“没有数据安全，就没有国家安全，也没有企业安全。”对此，於亮呼吁，要从国家层面加强制度建设，加快政府数据公开、共享的立法相关工作研究，依法对政府数据进行分级管理，并把各地已建的、有成效的工业互联网平台上的数据互联互通。

张云勇也表示，工业互联网应用生态建设需要在国家的统筹指导下建设国家级网络安全服务机构,提升工业互联网数据资源的安全防护水平。此外，还应加强宣传，在学校设立信息安全专业，弥补安全短板，为工业领域供给侧结构性改革、高质量发展做出贡献。

转型升级实现工业互联网新成效

工业互联网的发展有赖于良好的生态体系建设。工信部部长苗圩曾在2017工业互联网峰会上表示，工信部将打造工业互联网生态系统，并加快工业互联网在标准化、安全保障、模式创新等方面研发和应用，形成创新链、产业链、价值链和产业生态系统的良性互动。

目前，我国工业互联网发展现状如何？

“工业互联网未来的发展前景是非常大的，但无论是工业互联网本身，还是工业互联网这种生态系统的建设，都还处于初步阶段，还需要整个社会各方面的力量共同努力来推进。” 中国社会科学院经济研究所所长黄群慧表示，一个良性的、能够持续成长和发展的生态系统，一定是开放协同的。

国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》指出，工业互联网生态体系建设包括创新体系建设、应用生态建设、企业协同发展体系以及区域协同发展体系等四个方面。

对此，黄群慧建议，工业互联网生态系统的协同性和开放性，需要国家、政府、机构、企业等等各环节充分实现联动、融合、合作。从体制机制的搭建上，政策要充分发挥工业互联网每类主体的积极性和特长；从企业自身实践来说，在建设好自身平台的同时，更要与其他平台企业一起，共同“拧成”一股力量。

从企业自身实践出发，国家电投中能融合智慧科技有限公司董事长王海也给出了相关建议：工业互联网生态体系的建设，需要社会各个主体共同形成“融信”的跨界合作，以开放包容、协同创新的姿态，打造产业生态体系。除此以外，政府、高校、企业三者应该更好地互动起来，引导培养复合型人才。

目前，工业互联网领域，正在经历“求贤若渴”的人才培养过程。“融通制造业和信息化知识，既符合制造业、又符合信息化需求的人才，总体还比较缺乏。”海尔卡奥斯工业互联网平台CTO谢海琴建议，主管部门要加强在各个层面的政策引导，高校院所加强人才培养、科研课题的推动，同时产业金融体系的建设，将为工业互联网企业的发展提供更多价值。

政策、人才、金融，已经成为工业互联网推进转型升级，形成良好生态系统的重要助推器。

目前，国家在教育层面也推出“新工科教育计划”，目的就是专门打造“既懂制造又懂信息”的人才。为了填补工业互联网的人才缺口，政府、企业、高校三者也已经开始着手实现互动。

以海尔卡奥斯建立的“行业小微”为例，它以“培养工业互联网复合型人才”为切入点，与工科类院校开展合作，为高校开放工业互联网场景，让学生在学校就能够通过真实的场景进行实践学习。

黄群慧认为，面对转型升级，工业互联网在生态体系建设的过程中，研究机构要针对数据要素和人才要素等体制机制改革话题，进行深入研究，以此搭建有利于工业互联网生态发展的体制机制。而另一方面，在人才培养方面，各机构应该持续推进复合型发展方向的人才培训。

数字化、网络化、智能化激活新经济

今年2月2日，为保障疫情所需设备生产，浪潮集团接到服务器生产线紧急复工通知，仅用1晚准备，第二天便开工生产。“这是传统工厂做不到的。”全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕告诉记者，智能工厂与传统工厂相比，用工人数至少下降一半，生产效率却能提高2.5到3倍。

疫情期间，“触网”“上云”成为各行各业的共识，众多企业通过视频会议、线上营销、云招聘、柔性生产、智能化工厂等数字化平台和工具，保证抗疫情、促经营两不误。

“疫情期间企业‘触网’‘上云’的使用习惯、工作模式的数字化觉醒，将在疫情之后继续和深化，企业将加快从线下到线上的布局，对于工业互联网的建设有积极推动作用。”孙丕恕说。

徐晓兰表示，疫情既加速了转型数字化的进程，也强化了我国经济的韧性。工业互联网在疫情期间的供需对接、物资统计、产能提升、云排产、云检测等场景上，都体现了得天独厚的优势。

3月19日，浙江省乐清市就将疫情风险等级从“高风险”降为“较高风险”，在浙江疫情风险“五色图”上，代表高风险的红色首次消失。这张“五色图”是浙江省在疫情期间“战”疫的有效“作战图”。依托大数据，浙江省在疫情阻击战中利用“大数据网格化”的方法研判不同时段的疫情防控手段。利用大数据架起快速“战”疫防线、“一图一码一指数”针对眼下各地的复工复产，因地制宜、分类指导，逐步有序恢复生产。

“浙江的案例实际上是提高政府治理能力和治理水平现代化的一次成功的实践。”徐晓兰认为，未来数字政府的建设，将在政策资源整合、新技术应用推广、政府治理能力变革等方面发力。除此以外，新形势下，政府还要深化“5G+工业互联网+工业大数据中心”建设的“新基建”的顶层设计，紧紧围绕着制造强国、网络强国的战略来布局，统筹推进工业互联网生态体系建设，进一步优化完善政策的支持体系等。

徐晓兰表示，工业互联网是我们国家实现新旧动能转化的重要引擎，应实现工业互联网与传统产业的深度融合，从而增加中国经济的韧性。

早在疫情爆发以前，浪潮就已开始探索将数字经济与实体经济进行深度融合。

利用“工业互联网联盟+公共服务平台+工业云平台”模式，浪潮在广西、重庆打造了工业互联网平台，广西一地就实现300余家企业上云并提供数字化转型服务；

利用“生态园区应用+公共服务平台+工业大数据+工业云平台”模式，浪潮在滕州打造了机床云和孟州智慧园区，服务滕州305家中小机床企业，打通企业、行业、政府数据，发布机床指数，建立中小机床检测标准，成为全国机床检测中心，生产运营效率提升了9%，物流效率提升15%，服务效率提升11%，企业平均利润率提升了8%；

遵循“上云-连接-大数据-应用创新”的建设路径，浪潮通过工业互联网，加速推动业务上云，实现与用户、产品、设备、供应商、开发者的全连接，进而形成企业大数据，将数据分析结果反馈至设备等，以优化企业的生产、运营与决策……

“可以说，工业互联网对实体产业的赋能和改造是方方面面的，企业应用工业互联网不仅可以实现降本、提质、增效，还可以探寻新路径、新模式、新场景。”孙丕恕表示。

“工业互联网的核心要义是推动经济社会数字化、网络化和智能化的转型，是第四次工业革命的重要基石，是我们国家实现新旧动能转化的重要引擎，也是实现我们国家高质量发展的必然选择。” 徐晓兰说。

(责编：王醒、杜燕飞)