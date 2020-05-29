人民网>>财经

在国际舞台彰显担当 国资央企力推海外项目复工复产

本报记者  刘志强

2020年05月29日07:41  来源：人民网－人民日报
 

　　4月13日，由中国电建承建的印尼佳蒂格德大坝成功蓄水至260米高程，向全面投入使用迈出关键一步，不久将惠及480万当地百姓……

　　4月10日，由中核集团打造的卡拉奇核电K2核岛外层安全壳圆满实现结构封顶，为“华龙一号”海外首堆早日投产打下坚实基础……

　　当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。面对严峻挑战，国资央企全力推进海外项目防疫抗疫、复工复产，在国际舞台上彰显了中国企业的责任与担当，也为维护境外国有资产安全、服务“一带一路”建设作出突出贡献。

　　他们攻坚克难，完成任务“不打折”。在人力受限、物流受阻等情况下，不少央企海外项目迎难而上，竭尽全力确保生产经营稳定——面对材料供应短缺等困难，中国石油委内瑞拉MPE3公司大力开展“开源节流、降本增效”，修旧利废实现躺井复产，前两个月累计生产原油463万桶，超额完成任务；中国电建投建的巴基斯坦卡西姆电站迅速切换至“抗击疫情+安全生产”模式，科学调配在岗人员、细化工作安排，全面提高设备可靠性，提前做好大宗物资采购储备，确保了机组容量及发电量不受损失；国家能源集团龙源南非公司发电量突破1.74亿千瓦时，在当地拉闸限电期间，也持续提供稳定电力。

　　他们统筹兼顾，防疫生产“两不误”。春节过后，因部分技术人员无法按时返厂，中国华电印尼巴厘岛电厂留守的6名中方员工个个身兼数职，在20多名当地员工配合下做好防疫工作，确保安全稳定运营。他们还专门编印了印尼文版的《新冠肺炎防护手册》，向当地员工通俗易懂地介绍病毒的传播途径、日常防护等知识。类似案例还有很多：国家电投上海电力日本公司以稳定生产和工程建设为目标，编制了《疫情期间稳工稳产方案》；国家电网巴西控股公司严格落实居家隔离制度，在岗人员克服人手紧缺、随时待命，保障了美丽山二期项目的稳定运营。

　　他们伸出援手，助力当地渡难关。在埃塞俄比亚，中国建筑第一时间组织30多名员工火速进场，仅5天就完成了一家医院隔离病房的改造任务；在希腊，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司多次向当地公立医院、警卫部门捐赠防疫物资，支持当地抗击疫情；在意大利，宝钢股份向当地企业详细介绍企业应对疫情的防控措施，毫无保留地逐一解答对方问题……在一个个项目所在国，国资央企海外项目积极向相关方面提供力所能及的支援和帮助，展现了中国企业的良好国际形象。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月29日 16 版）

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved