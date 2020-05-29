在国际舞台彰显担当 国资央企力推海外项目复工复产

4月13日，由中国电建承建的印尼佳蒂格德大坝成功蓄水至260米高程，向全面投入使用迈出关键一步，不久将惠及480万当地百姓……

4月10日，由中核集团打造的卡拉奇核电K2核岛外层安全壳圆满实现结构封顶，为“华龙一号”海外首堆早日投产打下坚实基础……

当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。面对严峻挑战，国资央企全力推进海外项目防疫抗疫、复工复产，在国际舞台上彰显了中国企业的责任与担当，也为维护境外国有资产安全、服务“一带一路”建设作出突出贡献。

他们攻坚克难，完成任务“不打折”。在人力受限、物流受阻等情况下，不少央企海外项目迎难而上，竭尽全力确保生产经营稳定——面对材料供应短缺等困难，中国石油委内瑞拉MPE3公司大力开展“开源节流、降本增效”，修旧利废实现躺井复产，前两个月累计生产原油463万桶，超额完成任务；中国电建投建的巴基斯坦卡西姆电站迅速切换至“抗击疫情+安全生产”模式，科学调配在岗人员、细化工作安排，全面提高设备可靠性，提前做好大宗物资采购储备，确保了机组容量及发电量不受损失；国家能源集团龙源南非公司发电量突破1.74亿千瓦时，在当地拉闸限电期间，也持续提供稳定电力。

他们统筹兼顾，防疫生产“两不误”。春节过后，因部分技术人员无法按时返厂，中国华电印尼巴厘岛电厂留守的6名中方员工个个身兼数职，在20多名当地员工配合下做好防疫工作，确保安全稳定运营。他们还专门编印了印尼文版的《新冠肺炎防护手册》，向当地员工通俗易懂地介绍病毒的传播途径、日常防护等知识。类似案例还有很多：国家电投上海电力日本公司以稳定生产和工程建设为目标，编制了《疫情期间稳工稳产方案》；国家电网巴西控股公司严格落实居家隔离制度，在岗人员克服人手紧缺、随时待命，保障了美丽山二期项目的稳定运营。

他们伸出援手，助力当地渡难关。在埃塞俄比亚，中国建筑第一时间组织30多名员工火速进场，仅5天就完成了一家医院隔离病房的改造任务；在希腊，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司多次向当地公立医院、警卫部门捐赠防疫物资，支持当地抗击疫情；在意大利，宝钢股份向当地企业详细介绍企业应对疫情的防控措施，毫无保留地逐一解答对方问题……在一个个项目所在国，国资央企海外项目积极向相关方面提供力所能及的支援和帮助，展现了中国企业的良好国际形象。

《 人民日报 》（ 2020年05月29日 16 版）

(责编：李栋、值班)