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会转型、能转型，更要敢转型  数字化助中小企业渡难关

本报记者 卢泽华

2020年05月29日07:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在江西省新余市新兴工业产业园一家电梯制造企业，工业机器人在自动化生产线上作业。该公司生产线全部实行自动化智能生产，所有操作由工业机器人完成。
　　凌厚祥摄（人民图片）

　　徐 骏作（新华社发）

　　据中国工业和信息化部数据显示，在中国，中小企业贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新和80%以上的城镇劳动就业。在这次疫情中，中小企业受到了严重影响。稳住中小企业，就是稳住经济的“半壁江山”。

　　当下，疫情加速中国经济社会的数字化进程，数字化转型也成为中小企业化危为机的重要途径。近日，国家发展改革委联合各方共145家单位，通过线上方式启动“数字化转型伙伴行动”，助力中小企业渡难关。

　　

　　提高转型成功率

　　从传统电商到直播带货，从机器人配送到远程办公，从在线问诊到AI诊断……防疫期间，新业态新模式不断涌现，数字经济加速发展。

　　然而，一则数据并不尽如人意：目前中国仅有25%的企业开展了数字化转型。中小企业大多没有转型。对此，业界总结了中小企业数字化转型的三大痛点，即：转型能力不够，“不会转”；转型成本偏高，“不能转”；转型阵痛期比较长，“不敢转”。

　　“当前不少企业数字化转型中存在一些问题和挑战，特别是广大中小微企业，有的还面临‘转型是找死、不转是等死’的困境。”国家发改委高技术司司长伍浩建议，要搭平台降门槛，加大对企业智能化改造的支持力度，推进人工智能和实体经济深度融合。

　　国家发改委联合有关部门、国家数字经济创新发展试验区以及互联网平台、行业龙头企业、金融机构、科研院所、行业协会共145家单位，通过线上方式共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，旨在形成多方合力，推行普惠性“上云用数赋智”服务，培育数字经济新业态。

　　在启动会上，《数字化转型伙伴行动倡议》发布，首批推出500余项面向中小微企业的服务举措，支持中小微企业降低数字化转型成本、缩短转型周期、提高转型成功率。

　　软硬件支持一起上

　　福建省福清市的海鲜和食品类小微企业远近闻名，数量超过4000家。过去，这些企业主要通过线下方式开展进口和销售业务。但是，疫情发生以来，海外订单断崖式下降，不少企业面临生存危机。

　　为了能让货卖出去，京东为福清的中小微企业搭建了“京东元洪食品展示交易公共服务平台”，提供云上招商洽谈、集中撮合交易、网络直播推广等数字化支持手段，解决他们的难题。

　　近日，为了响应“数字化转型伙伴行动”，京东发布了一项“京东新动力计划”，推出一整套数字化转型支持方案：针对“不会转”的问题，提供从人工智能、云计算基础设施到区块链及其平台化输出能力；针对“不能转”的问题，为10万家中小微企业提供一系列数字化采购、供应链管理和产品解决方案；针对“不敢转”问题，提供云基础设施服务，使企业在数字化转型过程中，不仅有基础设施可用，还可以获得不同类型的产品和解决方案。

　　其他企业也踊跃响应，推出了自己的计划。据悉，腾讯近日宣布启动“数字方舟”计划，重点针对农业、工业、商业、教育、医疗、文旅等六大领域，从降低成本、引流拓客、设立专项基金、技术开源等方面支持中小微企业转型。阿里巴巴推出“春雷计划2020”、华为开启“云泽计划2020”、金蝶软件推出普惠性的数字化转型产品和服务等。从信息对接、开放资源、能力扶持，到软硬件支持、供应链支撑，中小企业转型门槛降低了不少，转型也更加容易。

　　“疫情促使中小企业意识到数字化转型的重要性，我们也希望通过云服务，与转型中的中国企业，共建新商业、新管理、新平台。”金蝶中国总裁沈崇锋表示。

　　积极寻找增量突破

　　日前，在东莞市慕思寝室用品有限公司全球招商大会的直播间，不到1个小时就有超过10万人次的用户在线观看。“疫情加速了我们数字化营销的进展。”慕思总裁姚吉庆说。

　　数字化转型为何势在必行？据有关机构测算，数字化可使制造业企业成本降低17.6%、营收增加22.6%；使物流服务业成本降低34.2%、营收增加33.6%；使零售业成本降低7.8%、营收增加33.3%。

　　中国人工智能产业发展联盟发布的《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》也指出，随着未来疫情结束全面复工复产，人工智能将进一步与制造、交通、农业等基础产业融合，推动产业智能化升级。

　　“疫情全面加快了各个产业线上化的步伐，有助于产业互联网能力提升，打开了新的产业方向。”复星国际联席首席执行官兼复星医药董事长陈启宇说。

　　在国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广看来，推进数字化转型，是绝大多数中小微企业的需要。打造政府和社会各界联手的数字化转型精准帮扶的生态服务体系，有利于破除企业数字化转型的梗阻和瓶颈。

　　“借助‘数字化转型伙伴行动’，中小企业可打造数字供应链，在更高层面整合物资流、人才流、技术流、资金流等传统生产要素，在转型升级中寻找增量突破。”中国社科院信息化研究中心秘书长、信息化与网络经济室主任姜奇平说。

(责编：李栋、值班)
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