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深交所首次同时对四股发出外资持股预警

2020年05月29日08:00  来源：经济参考报
 
原标题：深交所首次同时对四股发出外资持股预警

　　5月28日早间，深交所对华测检测、泰格医药、索菲亚和美的集团四只股票发出外资持股预警，这是历史上首次同时对四只股票预警。

　　按照2014年开始实施的《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。在具体操作方面，当个别A股的境外持股比例合计达到26%，上交所及深交所将会刊发通知。而当境外投资者持股比例超过28%，将暂停接受买盘，直至总持股比例下降到26%以下；同时，如果超过30%，将强制启动卖出程序，按照“后买先卖”的原则将超出部分出售。

　　来自深交所信息显示，截至5月27日，境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的华测检测、泰格医药、索菲亚和美的集团的股份分别占公司总股本26.10%、26.04%、26.90%和27.33%，进一步逼近深股通持股比例上限。而在此前一天的5月26日，深交所就已经对华测检测、索菲亚和美的集团发出了外资持股预警。进入今年5月份以来，深交所已经先后就外资持股发出了36次预警。

　　深交所频频发出外资持股预警，同2019年以来外资持续加大对A股的买入力度有关。数据显示，2019年，互联互通机制下的北上资金累计净流入创下新高，达到3517.4亿元。2020年以来，尽管受到一系列因素的影响，外资继续保持流入的势头。5月28日当天，沪股通净流入25.70亿元，深股通净流入2.48亿元。2020年以来，互联互通机制下的北上资金净流入达到了603.65亿元，其中沪股通净流入132.49亿元，深股通净流入471.15亿元。这也使得自互联互通机制开通以来北上净买入的资金规模达到了10538.41亿元。

(责编：李栋、值班)
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