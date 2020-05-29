熬过一季度的快递企业如何补血

随着5月28日百世交出一季度成绩单，国内6家快递头部企业今年开局的经营情况逐一亮相。在疫情影响下，一季度，通达系企业均呈现出营收与净利润下滑的态势。而逆势上扬的顺丰，净利润也同比下跌28.16%。分析人士认为，目前，物流头部企业一边处于打价格战谋规模的状态，一边又处在向数字物流换道的关键阶段。2020年下半场，快递企业将去往何方？

进入恢复期

据百世集团5月28日发布的2020年一季度未经审计的财报显示，其当季营收为54.66亿元，同比下降20.5%。净亏损为7.508亿元，与去年2.334亿元相比扩大超5亿元。百世对此解释称，一季度收入的下降主要是业务受新冠肺炎疫情影响，以及单票价格在疫情期间内变化导致。

百世集团首席财务官樊倩怡也提及疫情带来的经营压力：“由于疫情期间的停工和出行限制，给快递、快运的业务开展以及相关成本开支带来了压力。”此外，恢复网络运营的费用，以及免费承运抗疫救援物资等举措也拉低了企业一季度的业务收入。

同样的情况也在其他快递企业的财报中反映出来。数据显示，通达系物流企业在一季度均呈现出营收与净利润双下滑的情形：营收下降均超过了10%，而净利润则均跌出了25%。相较之下，虽然顺丰在一季度实现营收335.41亿元，同比增长39.59%，但净利润也同比下跌了28.16%。

尽管企业们同样经受疫情考验，但从数据来看，2019年市场占有率前三位的中通、韵达和圆通在今年一季度中相比之下较为稳健。韵达与圆通实现了超50亿元的营收。净利润方面，圆通下滑幅度最小，为25.74%。而市场份额排名第四的申通则面临较大压力，净利同比下滑85.6%。

同时，头部企业也展现出较强的恢复能力。据财报显示，中通一季度实现业务量23.7亿票，市场份额同比去年提升0.3%。而韵达份额同比上升0.5%。在进入4月后，申通与圆通实现快递营收回正，业务量同比分别增长31.61%和40.89%。

而从国家邮政局给出的数据来看，4月，全国快递服务企业业务量完成65亿件，同比增长32.1%，远超去年同期。

掷千金换赛道

然而，迅速攀升的业务量没有完全消解企业在2020年盈利上的压力。5月初，通达系企业发布调整价格的公告后，又集体改口，有的删去“全国恢复高速公路收费”这一理由，有的干脆撤销了公告。

一场无疾而终的试探，曝露出行业幕后价格战的胶着状态。从4月的快递单票收入来看，圆通、申通和韵达均同比下跌超20%，在2元附近徘徊。而顺丰单票收入同比下滑20.79%，为18.82元。一组来自国家邮政局的数据显示，从2007年至2019年间，快递单价从28.5元/件，下滑至11.8元/件。

以规模换盈利的阶段还未结束，企业间的差距却已出现了分化。盈利能力方面，顺丰与中通的距离越发缩小。2019年，顺丰归属于上市公司股东的净利润为57.97亿元，同比增长27.23%。中通净利润为56.71亿元，同比增长29.2%，剔除一系列投资收益影响后，调整后净利润为52.92亿元，同比增长26%。

而圆通、申通、韵达在2019年净利润上出现了不同程度的下滑。以申通为例，2019年净利润增速为-31.27%，出现上市后首次负增长。

那么，物流企业的钱花哪儿去了？

财报显示，2019年全年，申通仅研发费用便投入了1.04亿元，同比增长137.66%。不过，相较之下，顺丰和中通在技术上的投入更是一掷千金。2019年，顺丰的科技投入高达36亿元，同比增长34%，占营业收入的3.26%，其中研发投入为25.65亿元。而中通的数据显示，仅在2020年一季度，其他投入中包括IT信息技术应用和研发投入等就达到了4.72亿元，同比增长10.6%。

“目前，头部企业一边处于打价格战谋规模的状态，一边又处在向数字物流换道的关键阶段。”中国物流学会特约研究员杨达卿向北京商报记者总结道。

激活新引擎

尽管由服务升级、技术迭代产生的各项成本拉低了成绩单的“颜值”，但在部分业内人士看来，这却是必经之路。“产品、网络、产业的服务升级由于需要投入大量成本，又难以在短期内看见成效，这让很多企业犹豫不决。但是从长远来看，将助益企业未来的竞争力和发展。”快递专家赵小敏说道。

可以看到的是，曾经花重金耕耘的业务，已经成为拉动企业营收的新引擎。以顺丰的财报为例，其冷运等新兴业务在总营收中的占比已经出现上升。2019年其快运业务实现不含税营业收入126.59亿元，同比增长57.16%，营收占比从2018年的8.9%上升到11.3%。而冷运及医药业务整体营收达50.94亿，同比增长32.54%，营收占比上升到4.5%。

顺丰表示，收益的增长主要得益于2019年下半年特惠专配产品的推出带动经济板块业务量增长，以及快运、冷链等新业务的发展。

2018年，德邦以大件快递寻找突破口，取得明显成效。数据显示，2019年其快递业务收入占总收入比重已提升至56.58%，快递业务保持高速增长。不仅如此，在赵小敏看来，德邦联姻韵达资源互补的举动，和其过去十年的经营路线也较为不同，“无论是德邦还是韵达，都变得更为开放。两者将在未来诉说更多‘新故事’”。

而百世则在国际业务中寻找到新的增长点。据其2020年一季度财报显示，国际业务收入为1.2亿元，同比增长182.8%。百世表示，未来公司将持续在东南亚主要国家搭建快递网络，在泰国、越南建立业务优势后，今年还将拓展到其他东南亚国家。

第二个季度，似乎才是企业们真正秀出“肌肉”的时刻。百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示，进入二季度，百世所有业务均已恢复至正常水平。伴随着电商物流的持续增长，百世将专注于提升运营效率，精简营销和管理费用，从而巩固基本面，提高今年的盈利能力。

(责编：李栋、值班)