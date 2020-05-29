跑赢上证深证指数 年内主动权益基金超额收益凸显

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）虽然今年以来上证综指表现不佳，深证成指涨幅也有限，但在A股市场明显的结构性行情中，医药、消费等逆周期板块表现强势，相关主题的主动权益类基金也展现出了不俗的赚钱能力。公开数据显示，截至5月27日，年内主动权益类基金的平均净值增长率达到9%左右，超过上证综指近16个百分点。但就具体的产品而言，业绩表现分化明显，首尾相差超60个百分点。展望未来，有业内人士指出，未来股市或继续在一定区间内波动，而前期表现突出板块的投资机会将落到业绩突出的个股上。

开年以来，截至5月27日，上证综指下跌6.99%，深证成指则小幅上涨2.42%。不过，在A股震荡波动，整体收益不明显的背景下，主要布局股市的主动权益类基金则展现出较强的赚钱效应，超额收益突出。

Wind数据显示，今年以来，截至5月27日，普通股票型基金和偏股混合型基金的平均净值增长率分别达到9.35%和8.96%，均跑赢同期上证综指近16个百分点，也超过深证成指6个百分点左右。

对此，长量基金资深研究员王骅指出，根据一季报数据显示，主动权益类基金在必选消费、TMT（科技、媒体和通信）、计算机应用、医疗器械、食品加工、通信设备等细分行业加仓明显，减持了金融地产、可选消费等，加仓的方向与今年以来涨幅较大的板块一致，主要沿受益疫情的方向和受益内需回补的方向进行布局，因此超额收益明显。

而包括医疗、消费在内部分逆周期板块的主题基金业绩更领衔主动权益排行榜，为首的创金合信医疗保健行业A的净值增长率高达47.18%，工银瑞信前沿医疗、广发医疗保健A等13只主动权益类基金（份额分开计算）的净值增长率同样超过40%。另外，值得一提的是，医疗、消费主题基金几乎霸榜各类主动权益产品收益的前20名。

前海开源基金首席经济学家杨德龙坦言，今年以来，医药、白酒、食品饮料三个板块轮番表现。先是由于疫情的利好刺激，医药板块大幅上涨，带来了很高的超额收益。随后白酒板块大幅上涨，特别是以茅台、五粮液、泸州老窖等为代表的白酒龙头股股价不断创出历史新高，带动了白酒板块整体的上涨。近期食品饮料特别是乳业板块大幅上涨，远远跑赢大盘和市场的多数股票。消费股的盈利增长稳定，股权价值较高，而当前消费股的大涨也代表了价值投资成为主流的投资理念。

不过，在部分主题基金业绩表现亮眼的同时，以金融地产、大盘等为主题的主动权益基金则下跌明显，最大跌幅超过16%。其中，华泰柏瑞新金融地产暂以-16.43%的年内净值增长率在主动权益类基金中垫底，工银瑞信金融地产、创金合信金融地产A/C等基金的净值也同样下降超10%。对比不同产品的收益情况不难看出，截至5月27日，年内主动权益类基金净值增长率首尾相差已超60个百分点。

对于金融地产板块的持续走弱，沪上一位市场分析人士坦言，在年内疫情波及的背景下，金融地产板块的多数企业开展业务以及对外销售受阻，上市公司业绩也受到了不同程度的影响，市场对相应板块的预期不佳，一季度资金减持明显。板块股价整体走弱的同时，主题基金净值波动也在加大。

就A股的后续走势，杨德龙认为，欧美市场的回升以及全球经济的重启复苏对于A股市场的走势会形成一定的支撑，近期A股市场出现了较大幅度的调整，估值也已跌到了历史底部，对于经济受到疫情冲击的反应已经比较充分，下一步市场可能迎来回升的机会。

王骅则持谨慎态度，他表示，未来大概率是经济缓慢修复，叠加宽信用以及中美情绪波动的宏观环境，如果内需回暖的力度强于中美情绪扰动，那么对于权益资产相对利好。若内需回暖力度较弱，未来可能还会出现被动去库存的过程。总体来看，未来股市可能继续处在一定区间内波动。

板块方面，王骅认为，医药、消费板块受政策刺激受益明显，但板块的估值也很高。消费则很大程度上受居民收入的影响，目前失业率上升、居民收入下滑，可能会对整体消费有一定压制，板块的机会或还是会落到部分业绩突出的个股上。

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