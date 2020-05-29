全国600多家主题乐园重启

本报讯（记者 潘福达）今天，广州长隆水上乐园将正式恢复营业，以长隆、迪士尼为代表的主题乐园迎来快速回暖。数据显示，截至目前，全国600多家主题乐园恢复营业，尤其在迪士尼重新开园后的半个月中，就有182个主题乐园“重启”迎客。
5月18日，长隆度假区发布公告，5月29日起广州长隆水上乐园将恢复营业。记者获悉，开业前3日的长隆水上乐园门票累计售出突破1万张。根据文化和旅游部、国家卫生健康委等部门的相关规定，长隆水上乐园严格控制游客接待量不超过核定最大承载量的30%，乐园设施与水上用品均实行严格的卫生保障。此次长隆各个景区全面实施在线电子门票，通过无接触式订购票，提前线上预约登记后方可游玩。游客通过线上预订电子门票并在线上预约成功后，凭预约时使用的有效身份证明文件、电子二维码门票入园。
“五一”假期后，国内景区掀起了一轮复工复产的热潮。携程旅游大数据实验室发布的最新问卷调查显示，超3成景区一度闭园60天以上，客流远不如之前，但疫情的出现让景区思变，超9成景区推出了在线预约服务，预约制将成为游客的一种消费习惯。在线预约成为景区“常规武器”，超过90%的受调研景区表示已经实行线上预约，其中14%的景区实行了100%线上预约，取消了现场售票，部分景区在旅游平台的支持下推出了线下售取票机。
据去哪儿网数据显示，目前恢复营业的景区数目超7000个，其中自然风光类景区重新开园最多，达到2108个，文化古迹类景区有1071个重新开门迎客，影视基地、动植物园、温泉度假村等门类景区恢复都超4成。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】