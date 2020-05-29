全国600多家主题乐园重启

本报讯（记者 潘福达）今天，广州长隆水上乐园将正式恢复营业，以长隆、迪士尼为代表的主题乐园迎来快速回暖。数据显示，截至目前，全国600多家主题乐园恢复营业，尤其在迪士尼重新开园后的半个月中，就有182个主题乐园“重启”迎客。

5月18日，长隆度假区发布公告，5月29日起广州长隆水上乐园将恢复营业。记者获悉，开业前3日的长隆水上乐园门票累计售出突破1万张。根据文化和旅游部、国家卫生健康委等部门的相关规定，长隆水上乐园严格控制游客接待量不超过核定最大承载量的30%，乐园设施与水上用品均实行严格的卫生保障。此次长隆各个景区全面实施在线电子门票，通过无接触式订购票，提前线上预约登记后方可游玩。游客通过线上预订电子门票并在线上预约成功后，凭预约时使用的有效身份证明文件、电子二维码门票入园。

“五一”假期后，国内景区掀起了一轮复工复产的热潮。携程旅游大数据实验室发布的最新问卷调查显示，超3成景区一度闭园60天以上，客流远不如之前，但疫情的出现让景区思变，超9成景区推出了在线预约服务，预约制将成为游客的一种消费习惯。在线预约成为景区“常规武器”，超过90%的受调研景区表示已经实行线上预约，其中14%的景区实行了100%线上预约，取消了现场售票，部分景区在旅游平台的支持下推出了线下售取票机。

据去哪儿网数据显示，目前恢复营业的景区数目超7000个，其中自然风光类景区重新开园最多，达到2108个，文化古迹类景区有1071个重新开门迎客，影视基地、动植物园、温泉度假村等门类景区恢复都超4成。

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