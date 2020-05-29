生肖飞天价格“倒挂” 茅台酒提价之声再起

“茅台降价了？”不，是生肖茅台近期从高点回落明显，甚至在酒商标价中部分生肖茅台酒出现价格“倒挂”。6年时间，生肖茅台从少人问津到爆炒至天价，如今回归“合理价位”，生肖茅台可谓经历了一轮过山车行情。那么生肖茅台的炒作之路，会不会在茅台主体酒——飞天茅台上演呢？

从需求端来说，正在进行的茅台直营让茅台酒“走进千家万户”，并且“藏酒于民”，不得不说大量扩展了茅台酒的社会需求。但是随着直营的深入发展，其问题也逐渐充分暴露，甚至有“茅台带货”的说法。在这些背景下，证券时报·e公司记者采访调查中发现，近期“茅台提价”声音再起，有业内人士表示“我们内部获得的消息，有可能很快就会涨”，更有市场声音直言“茅台9月提价”。

生肖酒价格“倒挂”

“茅台是不是又降价了，山姆会员可以2499元/瓶价格买2瓶猪年生肖茅台酒”，最近深圳山姆推出的活动引起茅台粉丝的注意。

但通过记者市场调查，普通飞天茅台并没有降价，目前维持在2300元/瓶以上的阶段性高位。但2499元/瓶的猪茅（茅台生肖酒简称）价格，已经极为逼近普通飞天茅台价格，特别是相较于之前畸高的茅台生肖酒价格有相当大幅度的回落。

证券时报·e公司记者从几家茅台酒商处综合获悉，近期2020年茅台市场价格散茅约2100元/瓶，原箱约2370元/瓶，按照业内茅台酒每增一年市场价加价100元的行情来算，猪茅所对应的2019年份普通飞天茅台价格约2200元/瓶，也就是说猪年生肖茅台山姆给的价格居然只比同年份普通飞天茅台散茅市场价格贵约300元。

而且，证券时报·e公司记者还发现，今年以来不断有商超渠道推出以茅台生肖酒为主的活动，而且价格在2499元～2699元之间。“一岁一生肖，一酒一茅台”，作为茅台推出的有特定纪念意义的生肖酒，之前在市场上几乎很难买到，而且价格较高，现在居然大量低价放送，确实比较少见。

记者就此向深圳某名酒连锁店老板了解情况，他告诉记者：“正常，生肖酒最近价格很低，鸡茅都出现了倒挂。”他解释称，当下2017年的鸡茅还没有2017年的普通飞天茅台价格高，具体是2017年的普通飞天茅台市场价接近2800元的样子，而“鸡茅”价格“大概低20（元）的样子”。

在“一天一个价”的茅台市场，证券时报·e公司记者从业内获取的茅台每日行情价格来看，“倒挂”现象不但存在于鸡茅，狗茅同样如此。根据茅台市场人士整理的最新报价，5月28日茅台生肖酒中，较贵的马茅和羊茅市场价分别为每瓶9500元和19500元，猴、鸡、狗、猪、鼠的价格分别为每瓶3580元、2700元、2620元、2550元和2540元。而2017年和2018年飞天茅台价格则分别为2770元/瓶和2660元/瓶，均高于对应年份的鸡茅和狗茅价格（注：上述报价均为经销商一批价原箱酒价格）。

对于生肖茅台的低价位，该连锁店老板分析：“之前炒作得太厉害，价格严重虚高，而大部分客户还是更愿意用普茅。”对于目前茅台生肖酒的价格，该人士表示：“已经很低了，没法再跌了。”

在记者的采访中，“炒作”被广泛提及。一直关注茅台的多和美投资董事长张益凡对记者表示：“茅台生肖酒现在的价格不是降低，而是回归正常，之前主要是被炒得太高了，本身酒质和普飞没什么差别，比普飞高200元左右的价格，对于消费者来说是可以接受的，像之前太高的价格，如果我作为消费者是不愿意买单的。”不过他对部分生肖茅台价格“倒挂”一说并不认同，他说：“除了当年的茅台价格外，其它多数年份茅台的市场价都是他们商家之间流通、倒货的价格，属于存量市场，并不是完全真实的市场价格。”

另外，白酒行业分析师、资深专家蔡学飞对e公司记者讲道，首先我们要先看生肖酒价格之前为什么会被炒得那么高，生肖酒是中国白酒市场的一个常规产品、既定性产品，茅台生肖酒之所以火，是因为飞天茅台带动的稀缺性，或者市场有这个炒作的氛围，生肖酒是限量的又有纪念价值，加之茅台老酒本身就有一定的市场价值，叠加起来导致了它的市场热潮。

对于最近茅台生肖酒价格为什么会下来，蔡学飞表示：“疫情影响、游资炒高出货、茅台直营打击炒作、生肖酒概念淡化等多重因素作用的结果。简单来说生肖酒前期虚高严重偏离的原因就是资本炒作，现在资本炒作的方向变了，炒作老酒去了。”

生肖茅台爆炒之路

纵观生肖茅台的市场热度路径，市场“热炒”无疑是其过山车行情的重要原因。生肖茅台出生于2013年，是贵州茅台在国内白酒低迷时期推出的试水产品，其市场也经历了从最初的反应冷淡，之后炙手可热炒出天价，到现在价格回归。

第一款茅台生肖酒为2014年的马年生肖茅台，出厂价850元左右一瓶，但当时马茅并未走俏，业内人士称当时甚至“少人问津”，以至于在贵州茅台推出2015年羊年生肖酒时直接进行了减量。

正是生肖茅台后来的稀缺性引起了市场关注和炒家入场，而且茅台生肖酒也正是在其系列化过程中一度呈现出较好的投资属性。茅台生肖酒价格在2017年初前后开始进入快速上涨通道，羊茅至今仍牢牢占据最贵茅台生肖酒位置。但整体来讲，贵州茅台前三年推出的生肖酒——马茅、羊茅、猴茅等投放量均不大。

根据历史市场消息，马茅、羊茅出厂价均在850元/瓶左右，2016年猴茅出厂价提高至900元以上，到2017年初时，鸡年生肖茅台面世，市场求购消息纷至沓来，茅台生肖酒出现一瓶难求局面。马茅、羊茅市场价格迅速同步短时间内依次攻破4000元/瓶和5000元/瓶高位，按照当时的市场新闻，“羊马猴在短短2个半月时间里都涨了一倍”，指导价为1299元/瓶的鸡年茅台市场价也迅速达到1800元/瓶，并随后超过2000元/瓶。

也是在2017年4月份，贵州茅台首次对生肖茅台酒进行加量控价。原本在2016年末，茅台方面表示，2017年茅台生肖酒保持2016年“猴茅”的计划量，以及实行区域经销渠道为主，专卖店配售和公司零售为辅。后来在2017年初茅台酒销售公司便针对增加鸡年生肖茅台酒市场供应量下发文件，并在渠道上明确专卖店在生肖茅台销售中的重要性。这些措施也被解读为因为生肖酒市场价格疯涨而做出的控价措施。

但对茅台生肖酒的炒作依旧继续，2018年迎来茅台生肖酒的高光时刻。其中马茅和羊茅成为佼佼者，马茅价格炒最高的时候达到每瓶15000元~16000元左右，羊茅炒最贵的时候价格更是达到了每瓶27000元左右。

到2018年末，也就是2019年“猪茅”发布前夕，茅台生肖酒价格全线回调。其中导火索是2018年12月初，茅台营销公司下发通知，将向专卖店和特约经销商限量投放生肖酒和精品酒，且不占用2018年度茅台酒合同计划。当时一度使得狗年茅台酒及精品茅台酒在恐慌中双双被拉下了2500元/瓶价格线。

不过后续相关产品又有所反弹，但整个茅台生肖酒也就此被拉入下行通道，直到最近鸡、狗、猪、鼠年生肖茅台沦为和普通飞天相差无几的产品。

普飞会走生肖酒老路？

稀缺性与游资进入炒作被上述业内人士认为是茅台生肖酒价格起落的重要原因，但不难发现，这些因素在飞天茅台身上也有，那么飞天茅台会不会某天也走生肖茅台价格过山车的老路？

2019年可以说是茅台市场价格涨幅最猛年份之一，从2018年末的1800元/瓶最高一路上涨至逼近3000元/瓶，千元的涨幅一再引起市场关注。e公司记者了解到，敏锐的游资或者说是产业资本，在2018年以来也大量进入茅台酒市场。

“现在囤酒的太多了。”中西部某名酒连锁经销商向记者透露，“近几年茅台酒市场价格的上涨，直接导致很多大客户，而且是原本的行（酒行业）外人，并且都是一些大老板，大手笔进入茅台酒市场。”而且他还向记者介绍了部分国内大酒商囤茅台酒的一些状况。

基于这些状况，记者向蔡学飞、张益凡等业内人士询问了飞天会不会走生肖茅台老路这一问题，他们均表示“不会”。

“我觉得不会的。”蔡学飞表示，“生肖酒和飞天酒的区别是，飞天具有很强金融属性，长期被社会资本高度认同，生肖酒其实不具备这种金融属性，只是在游资的炒作下短时间内成为了一个风口。”

蔡学飞分析指出，飞天茅台是“三品合一”的产品，即同时具备酒类消费品、奢侈品、金融投资品等属性。因此飞天茅台和生肖茅台的社会基础是不一样的，“飞天是被社会所完全接受的，这个概念很早就有的，是一个成熟概念，市场受众非常大，需求量也非常大。这个需求量对比茅台的产量来说，茅台在国内会一直是稀缺的，飞天价格应该也是持续高位运行，除非有重大突发性事件，否则的话飞天是不太可能出现类似生肖酒的状况。”另外蔡学飞还指出，飞天茅台在目前情况下，拥有非常强的避险属性，“当下茅台已经可以成为一种质押物，有很强的金融属性，我身边就有不少朋友，有机会就买点茅台，实际上它已经成为一种避险资金。”

张益凡也表示，“普飞是有广大真实需求的，包括真实消费需求。”在茅台销售商业内，平时几瓶的消费客户一直不是他们的目标客户，上述中西部名酒连锁老板曾对记者表示：“基本每个酒商都有自己熟悉且相对固定的销售圈子，每个小型酒商有十几个熟悉的大客户每年就可以有相当可观的利润。”

证券时报·e公司记者了解到，茅台酒除了一般意义上的收藏等，在真实消费市场有着较大的需求。以某大型电器企业深圳分公司为例，记者从其主要销售人员处获悉，该不足百人的团队每月仅茅台酒销量，大概是普通飞天茅台35箱左右，精品或者年份茅台2箱左右。

“带货”茅台提价声再起

除了商务、礼品市场的大量需求外，近两年茅台直营的加速也被看做一个扩大茅台消费、认知群体，“藏酒于民”的绝佳手法，对于扩大茅台社会需求量有着重要作用。

上述连锁酒商老板讲道：“茅台有高手，之前普通大众和茅台总觉得很远，现在通过直营和电商在走进千家万户，特别是通过电商渠道，拉近和年轻人的距离，使年轻人和茅台有了感情纽带。”

但不得不说进行中的茅台直营也存在着种种问题并在逐渐爆发。会员积分等门槛、捆绑销售等现象已经被大众习以为常，但即使在满足种种条件的情况下，1499元价格抢到茅台对于普通大众来说依然有相当难度，甚至在前段时间某电商平台出现抢到的茅台且付款成功后又被强制退款的情况，一些商超显示当天有茅台但怎么都无法预约成功。

蔡学飞指出：“首先茅台直营化是对的，可以减少层级，增强企业对产品价格的控制力，只是现在大家把直营化政策便利变成了‘带货工具’，已经失去了直营化的部分意义与作用，这应该也不是茅台想看到的，但也是无可奈何的事实。”

记者注意到，在疫情后期茅台市场价格回升，直营问题逐渐暴露的当下，茅台提价声音再起。

“我们现在内部得到的消息，茅台很有可能马上要涨出厂价。”蔡学飞对证券时报·e公司记者说，“我觉得，如果茅台价格继续再涨的话，可能很快就会涨，因为它要通过提高出厂价打击炒作，这样就变相压缩了渠道的利润。”不过对于涨价一事，特别是涨价预计多少、什么时候涨价等，蔡学飞也表示“不确定”。

另外，长期跟踪茅台酒市场概况的市场人士茅粉鲁智深也在5月28日表示，“据一些朋友说，茅台提价相关材料已经报告给国家相关部门，快的话大约9月份提价。”

对于涨价一事，部分茅台券商分析人士对记者表示“不确定、经常会讨论”、“老生常谈”。

既是股东又是研究者的私募人士张益凡对于茅台再次出现的提价之声表示：“提一点也是应该的，已经2年多没有提价了，而且现在茅台给渠道的利益太多了，按道理是应该提价压缩一下渠道空间。”不过他也指出：“今年不好说，毕竟今年是疫情期，大家都比较困难，经济不是太好，你反而又来提价，容易引起一些社会反响。”

(责编：李栋、值班)