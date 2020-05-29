整装扩容造声势 真金白银拼增量 商家打响"6·18回血之战"

■本报记者 李子晨

当“6·18”走入第17年，这个原本是京东为庆祝店庆创造的节日早已变为每年年中最重要的购物季。而今年，作为疫情后的首场消费盛事，它的意义更不同以往。

引领消费回归、促进经济回暖在这个节点被寄予厚望，在不少品牌、商家将其视为“回血之战”和“今年业绩的起跳板”的同时，电商平台也纷纷表示要由此“打响促消费、提经济的第一枪”“把在2月失去的，在6月找回来”。为“回血”而战，电商平台也在为打造消费增量场，整装扩容造势，真金白银投入，对这个“6·18”寄以厚望。

商家集聚谋机遇，期待好光景

“过去几个月，服装商家都比较难熬，疫情期间消费者不出门，购物欲望也大幅降低。”服饰潮牌MLB电商及数字化总监吉侗对记者说，疫情发生后，无论是韩国还是中国的免税店等渠道均长时间无法正常运营，MLB的经营受到很大冲击。“所以我们很期盼‘6·18’这个全年非常重要的购物狂欢节，因为这将是我们整体回血的一个机会。”

吉侗表示，为了抓住“6·18”的机遇期，MLB要分两步走，不仅会作出较大的让利，还将扩容迎新。“过去几个月我们都没有打折，但在‘6·18’MLB很多明星同款甚至联名系列，比如MLB X DISNEY会首次降价。同时，通过天猫的消费者洞察，我们发现在儿童类目上的发展潜力，也计划‘6·18’期间在天猫再开一个儿童旗舰店，开拓新客和新市场。”

不仅是海外品牌翘首以盼，国内商家更希望“6·18”成为今年的起跳板。作为湖北农产品商家，华贵食品集团粗略估算在疫情中损失了6亿元。“我们60%的业务在线下，供给餐饮、商超。疫情以来大量订单被撤销，产品积压严重，员工带薪停岗。在艰难时刻，我们积极拓展线上渠道，挽回了将近4000万元的损失。”华贵集团总经理杨福元说。

线上的“回补力”让华贵更加珍视今年的“6·18”。“这是我们连续第六年参加‘6·18’，也是投入力度最大的一次，人手是去年的两倍。”杨福元介绍，今年在营销投入、推广新品上，华贵不遗余力。如为保障新鲜藕带产品的上市，其开发了定向包装，延长物流时效，扩延了北到北京、南到广东、东到青岛、西到成都的运送范围。“投入和上新都将带来新增量，我们今年‘6·18’的目标是翻十倍，预期在天猫平台销售额至少实现1200万元，回回血。”

希望通过“6·18”恢复元气的商家还有很多，5月25日，阿里巴巴公布的数据显示，今年商家参与天猫“6·18”空前踊跃，目前已有10万商家报名，同比去年实现了翻倍增长。“过去一个财年里，天猫上诞生了2200个销售额过1亿元的品牌，这个数字会在天猫‘6·18’期间进一步扩大。”阿里巴巴集团副总裁家洛称。

同日，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞也在2020年京东“6·18”发布会上表示，今年“6·18”，京东将帮助超过150个品牌销售破亿，帮助超10万中小品牌商家成交额同比增长超过100%，成为数十万品牌、商家的最大增量场。

简单直接释红利，调动热情高

“与商家携手促消费、提经济，京东今年以‘简单’为名，希望让消费者以最简单的方式享受最大的优惠力度、最好的服务和最佳的购物体验。”谈及在消费端，“6·18”期间京东的投入，韩瑞表示，京东不仅将提供超过2亿件的五折商品，以及超千套房源低至五折起拍，还将联合多地政府以消费券的形式带来消费红包，并面向全国用户发放包括头号京贴、生日礼包、省钱券包、社交拼券等形式的消费券，总额将达百亿元。

此外，针对新兴市场，京东也通过多个渠道、多种玩法满足用户对低价好物的需求。首次参与“6·18”的京东旗下社交平台京喜将与大量国内知名产业带展开合作，推出超1亿件行业绝对低价爆品、超1000万件1元爆款。5月21日率先启动预售促销活动的京喜平台数据显示，首日成交量环比增3倍，直播订单量环比增7倍，直播销量最高增53倍，同时，社交玩法互动达9000万人次，新增250万用户。

“今年天猫的投入更庞大也更直接，我们将联合多地政府、商家派发超过100亿元的现金消费券直补用户，同时在去年‘满300减30’基础上，今年优惠力度将提升至每满300减40。”家洛说。

而直接释放的红利也使消费者的热情高涨。数据显示，5月25日天猫“6·18”预售开场1小时，成交额同比增长高达515%，其中电子消费率先实现7分钟破1亿元，美妆7分钟成交额超过5亿元。从单品来看，预售一小时，电蒸锅同比增长100倍、电饼铛同比增长87倍、空气炸锅同比增长85倍、空调扇同比增长27倍。

此外，不少品牌也收获了自己的最佳业绩：预售一小时，包括悦木之源、纪梵希等27个品牌成交额超过去年全天，其中娇韵诗30分钟同比去年翻10倍，希思黎1分钟就收获去年全天的10倍。

“预售表现气势如虹，这是去年‘双十一’后最让员工提气的一天。”一家参与天猫“6·18”的商家表示，“我们已经加人备货，火力全开，下半年的信心就在‘6·18’。”

(责编：李栋、值班)