消费习惯改变带动企业调整策略

■本报记者 何晓曦

随着疫情的有效控制，大城市的商区客流量大幅回升，企业和员工复工率超过90%，为消费复苏提供了基础支撑。

近日，深圳市消费者委员会联合福田区消费者委员会，开展新冠肺炎疫情影响下深圳市消费者行为变化调研。调研结果显示，疫情期间，“宅经济”成为深圳人消费关键词，防疫用品、食材消费、在线娱乐教育消费增加，外卖消费、个人形象消费则减少。根据调研结果，超过三成消费者会削减日常开支，深圳人的消费更趋于理性、保守。

同时这份调研还指出，消费券对于促进消费有较大作用。42%的消费者希望拿到消费券，47%的消费者持中立态度，但表示如果得到了消费券的话更愿意主动去消费。但报告同时提出，当下消费者消费动力不足，对于去人员聚集场所消费还是比较谨慎，近八成消费者对出入公共消费场所仍感到“有点担心”。因此，仍需各方合力，加强消费刺激和引导，积极作好卫生安全防护措施，创造卫生安全的消费环境，促进消费市场有序恢复，让消费者消费更放心。

咨询机构贝恩公司近日发布报告显示，疫情对消费习惯有极大改变，改变分为短、中、长期影响，其中，长期影响包括消费者线上购物习惯将延续、直接面对消费者（D2C）渠道继续高速增长、同质化的线下渠道和户外卖点难以维系，消费者对健康相关品类的需求将持续下去。另外，由于消费者的收入受到影响，使得财富更加两级分化，短期内价格敏感度提高，消费者仍然对经济前景保持谨慎态度。消费恢复程度要依据未来疫情的控制情况和消费者收入水平来判断，随着疫情逐步得到控制，有些行业可能会存在报复性消费的情况，比如娱乐、餐饮、旅游等，因为这类是属于刚需且前期需求受到压抑的产品。目前来看，消费者对新冠肺炎疫情整体持乐观态度，预计在第二季度末第三季度初时，大部分消费能恢复到去年同期的水平。

疫情中，关键消费品类的增长出现“冰火两重天”。贝恩把消费品表现分为三类，第一类是曾出现爆发性增长、目前仍保持增长势头的品类，如食品、非处方药和饮料；第二类是曾受到冲击、目前正迎来反弹的品类，如办公用品、通讯工具和家庭护理用品；第三类是曾受到严重冲击、目前仍停滞不前的品类，如烟酒、美妆、珠宝、服饰、汽车、建材和石化产品等。

对于短期冲击长期利空的品类，贝恩建议这类企业以现金为王；对于短期冲击长期会逐步恢复的品类，如饼干、口香糖、巧克力、即饮茶、牙膏牙刷、宠物食品等，贝恩建议全力加速发展；对于短期冲击、长期稳定的产品，如啤酒、彩妆等，贝恩建议采取更加激进的措施如打折等，类似于小卖店这种在疫情中短期爆发增长、长期衰退的品类，贝恩建议在临近领域寻求发展；对于短期爆发增长、长期保持增长动力的产品如消毒用品、运动服饰、个人清洁用品等，贝恩建议促进品类扩张。

(责编：李栋、值班)