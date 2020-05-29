外企看两会：释放坚定开放信号 世界与中国“须臾不可离”

“关起门来搞发展是行不通的。”在十三届全国人大三次会议记者会上，国务院总理李克强用一个比喻解释为何要开放，“开放对人来说跟空气一样，须臾不可离，否则就窒息了。”

李克强总理强调，中国坚定不移地推动对外开放，不会也不可能改变。“我们会继续扩大和世界的合作，会自主出台更多扩大开放的措施。”

今年以来，受全球疫情冲击,贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头。“水面之上是频发的贸易和非贸易因素的摩擦，而水面之下是地缘政治带来的全球供应链重构和技术脱钩等深层次‘逆全球化’潮流。”波士顿咨询公司董事总经理、全球合伙人阮芳用“冰山模型”总结了她对于地缘政治的观察。

阮芳认为，在此局势下，全国两会仍释放了积极、坚定的提升对外开放水平和在多领域开展国际合作的信号。

“这一态度，对于中国用好在疫情防控与复工复产方面的相对领先优势，抓住第四次产业革命的窗口机遇，找到抢占全球竞争制高点的突破口是非常有利的局面。”阮芳说。

随着外商投资法实施、外资准入负面清单进一步放宽、证券公司、基金管理公司外资股比限制取消，中国对外开放的大门越开越大。

“中国为坚持对外开放、自由贸易做出的努力应受到高度评价。期待未来的成果！”野村控股中国委员会主席、野村证券代表取缔役副社长饭山俊康从多个方面解读了政府工作报告释放的“利好”信息。

他表示，中国保持灵活运用财政、货币、就业政策工具，增强调控的前瞻性，将鼓励外资企业发展；实施更大规模的减税也将使市场中的所有企业受益；在国内市场规模扩大的背景下，平等对待国内企业和外资企业、完善国内企业与外资企业公平竞争的市场环境，将增强中国的作为投资对象的魅力。

作为全国政协委员，汇丰亚太区行政总裁王冬胜还带来了加快对外开放的相关建议。他建议，在完善要素市场化配置改革、提振国内需求的同时，继续加快对外开放，改善投资环境，吸引国际资本流入，加强金融业市场化竞争，提升金融对实体经济的支持力度。

今年以来，疫情对全球产业链供应链带来了较大冲击。在刚刚召开的世界卫生大会上，多国领导人强调要加强团结合作。

“疫情之下，没有任何国家和企业可以独善，唯有团结合作才能共同应对。”大金（中国）投资有限公司副总经理王剞向人民网表示。

作为中国坚持改革开放、主动向世界开放市场的重要举措，中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海第三次与世界见面，目前已经签约的展览面积超过了去年同期水平。

“这彰显了中国积极主动的开放战略和深入多元的对外开放格局，也让我们备受鼓舞。”高通公司中国区董事长孟樸表示，高通作为中国对外开放事业的见证者、参与者和受益者，与中国产业链的合作已超过20多年，已经深入参与到中国的产业链中，融为一体、密不可分。“今年，我们还将继续参展 2020 年第三届进博会。”

(责编：赵竹青、吕骞)