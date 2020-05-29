外企看两会：“比以往任何时候都更看好中国市场”

“中国是一个庞大的市场，我们推进的纾困和激发市场活力的规模性举措会进一步扩大消费市场。”在十三届全国人大三次会议记者会上，李克强总理借最后一个答记者问的机会，重申了中国消费市场的巨大潜力和开放决心。

“希望中国还是大家看好的投资沃土。我们愿意进口更多国外商品，成为面向世界的大市场。”总理的喊话，获得了在华外企的积极回应。多家外企负责人在接受人民网采访时表示，对中国市场前景充满信心。

“虽然本次疫情的影响暂时难以预估，但我们对中国市场前景充满信心。”资生堂中国区总裁藤原宪太郎谈到，疫情之后，资生堂会进一步强化对中国的投资，“因为我们相信中国市场将来的前景，我们认为今后化妆品市场、美容行业还会有显著的增长。”

透过疫情看到中国市场定力和潜力的不只是资生堂。欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞也向人民网表示，疫情阻挡不了中国人民对美好生活的向往。特殊时期的日常触动了更多人对生命、生活、社会的重新思考，品质消费、健康消费、理性消费、责任消费等美好消费的观念呼之欲出，创造了更广阔的机遇。

“我们比以往任何时候都更看好中国市场的定力和潜力，对新阶段在中国的发展充满信心。”费博瑞说到。

面向百姓的消费品市场“魅力”不减，后疫情时代萌生的数字经济、智慧经济为外企带来了新的市场机遇。

“未来很长一段时间内疫情防控趋于常态化，在这样的新常态下，数字化是最大的机遇。”波士顿咨询公司董事总经理、全球合伙人阮芳表示，数字化带来的企业经营、运营和管理效率提升和商业模式上的创新，以及带动的数字政务、公共服务市场化等，均存在广阔的机会空间。今年正值“十三五”和“十四五”交替的关键时期，市场参与者需要借此契机做好规划，修炼内功，有利于抢占市场份额、开辟新市场，在下行的大环境里逆势上扬，转危为机。

“微软植根中国近30年，敬佩智慧、顽强、勇敢的中国人民，也对中国走出疫情、重启经济、加速发展的美好未来充满信心。”微软全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰表示，微软在中国和全球抗击疫情、复工复产的过程中更加清晰的看到，技术平台与不同行业、不同规模企业业务的深度融合，正在开启现代工作文明的新常态。

“当前，强生在华各个业务板块的生产运营有序恢复，我们对强生在中国市场的长期发展充满信心！”强生中国区主席宋为群也表示，在抓好常态化疫情防控的前提下，中国市场率先全面复工复产，令人振奋。相信疫情之后，老百姓对健康会更加重视，对高质量医疗健康解决方案的需求会进一步增加，国家也会加速构建更加完善的医疗卫生体系。

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭坦承，这次疫情的挑战前所未有。作为一个科技人和产业人，我看到中国的整个经济结构调整正在发生、正在加速，很多变化对产业、对国家都是长期的。

杨旭表示，“新基建”将加快整个国家的经济结构升级并刺激全国创新，将为高科技行业的从业者带来大量机会，消费者将受益于数据爆炸而催生很多增值服务。

“政府工作报告多处提及工业和信息通信业，要求推动制造业升级和新兴产业发展，加强新型基础设施建设，发展工业互联网，拓展5G应用，打造数字经济新优势。”爱立信中国总裁赵钧陶表示，这无疑都给了通信行业的厂商和参与者极大的鼓舞和更清晰的方向。

“2020年对中国来说是关键的一年，我们对中国的发展前景充满信心，相信中国经济仍将行稳致远，世界也会聚焦中国。”赵钧陶说。

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